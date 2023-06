"Stop béton" : Tubize recale le schéma de développement wallon

Les élus sont en fait très frustrés, voire en colère, d’être mis devant le fait accompli, avec une planification qui ne leur laissait pas le temps de lire les 270 pages du dossier. Or, ce SDT doit orienter les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, afin d’optimiser le territoire. Le but est notamment de lutter contre l’étalement urbain et maîtriser l’artificialisation des sols. C’est ce qu’on appelle le " Stop Béton ".

Il a donc été décidé de remettre un avis négatif sur les délais de ce SDT, mais aussi de réunir la commission du conseil communal, "avec un spécialiste de la maison de l’urbanisme du Brabant wallon pour expliquer les tenants et aboutissants du document", a précisé le bourgmestre Michel Januth (éB-socialiste).

Les réflexions et discussions pourront s’appuyer sur une bonne base. D’abord parce que Tubize a déjà entamé ce travail d’analyse du territoire. L’échevine en charge de l’aménagement du territoire Sabine Desmedt (Écolo) a également déjà effectué une analyse et formulé quelques commentaires sur les différences entre la vision de la Région wallonne et celle de la majorité pour le futur de la cité du Betchard.

Par rapport au projet de la Région wallonne, elle propose de garder Saintes en tant que village et de ne pas être une centralité. "De réduire les limites de la centralité urbaine dessinée sur Tubize-Clabecq ; le SDT doit encourager les villes et communes à prendre en compte la modularité des projets dans l’introduction des permis ; de créer plus de liens avec le Plan Air Climat Énergie dans le SDT, quand ce dernier évoque la thématique"énergie"; de développer la thématique désartificialisation dans le SDT ; de confirmer que les zones vertes, agricoles, forestières et naturelles restent bien des zones non-urbanisables", a énuméré l’échevine durant le conseil.

Elle a aussi précisé qu’il y avait quelques points en commun entre le schéma de développement territorial et la politique déjà menée à Tubize: la réutilisation des friches, "l’infrastructure verte pour redonner à la nature sa véritable place dans nos territoires", les centralités pour lutter contre l’étalement de l’urbanisation.