Chastre : la foire aux associations réunira, samedi, 44 participants

Les thématiques en question: social, sports et loisirs, patrimoine, culture, environnement. Des ateliers, démonstrations et dégustations seront proposés par certaines associations. Parmi les 44 participants: le Club Gym-Danse, le Gracq, l’ASBL Animabelge (avec deux poneys et des animations tournées vers l’animal ou le dessin) ou encore l’ASBL Conte et Littérature (avec, pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, des contes sur la thématique du vélo). Les sportifs aussi seront au rendez-vous – judo, self-défense, etc. – et une balade permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire du domaine où les participants seront réunis.

"Les associations étaient demandeuses d’une telle vitrine qui doit les aider à toucher un maximum de gens, indique l’échevin Fred Cardoen. Certaines fonctionnent depuis des années, sans jouir pour autant d’une grande notoriété. On a par exemple deux jumelages: l’un est très dynamique ; l’autre s’essouffle un peu mais son comité a une nouvelle présidence et veut s’appuyer sur la foire aux associations pour relancer la machine."

L’idée d’une telle foire vient de citoyens qui se sont exprimés au sein de la commission locale de développement rural: "Le groupe Associ’Actions a vu le jour suite à des discussions au sein de la CLDR, indique Hélène Ryckmans (Écolo), présidente de cette commission. On a créé un logo, une page Facebook et ce groupe d’échange entre associations. La première activité publique a été le “souk associatif”, avec juste avant une rencontre entre une vingtaine d’associations. On a fait connaissance, on s’est identifié, on a évalué nos sim ilitudes et nos différences."

Pour arriver à un forum, au mois de novembre dernier, avec cette fois 55 représentants. "Grâce au soutien du service de cohésion sociale, ce n’était pas juste l’occasion de boire un verre, mais un véritable échange pour arriver à une collaboration."

Le troisième rendez-vous sera donc la foire aux associations, au Domaine des Possibles, qui vient tout juste de voir le jour. "Ce sera sa première ouverture au public, une belle dynamique collaborative s’y installe, estime Anna-Maria Nilsson, chargée de mission au service communal de cohésion sociale. Les gens pourront découvrir les associations et se promener dans le domaine. En début de soirée, le Domaine des Possibles présentera ses projets et une discussion aura lieu sur l’avenir du site, dont la ligne n’est pas toute tracée."