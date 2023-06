De l’amiante à la caserne, les pompiers de Wavre sont inquiets et en colère : “Cela nous rend dingue”

Dans ce même article, Christophe Dister, président de la zone de secours du Brabant wallon, indiquait qu’“on nous dit que dans les années 2000, des travaux de toiture ont été réalisés. L’ont-ils été dans les normes, y a-t-il des résidus de poussière de l’époque ? On n’en sait rien aujourd’hui, on va en tout cas inspecter tout le poste de Wavre, tous les locaux de manière à ce que nous ayons toutes les garanties nécessaires et s’il y a présence d’amiante, on entamera une décontamination mais en attendant cette zone est fermée”.

Cette information a fait bondir certains pompiers, tel celui-ci qui préfère garder l’anonymat mais dit s’exprimer au nom de plusieurs de ses collègues : “Les propos tenus par le président de la zone de secours sont un véritable scandale. En annonçant lui-même les faits, il évite le scandale et contrôle la communication en donnant les informations qu’il souhaite et en montrant que cela le préoccupe, qu’il a de l’empathie pour son personnel et joue au sauveur en mettant tout en œuvre en prenant des dispositions. Malheureusement, les pompiers de Wavre ne sont pas dupes et clairement la rupture de confiance me semble inévitable”.

Et d’apporter des détails sur la découverte de la semaine dernière : “Les fibres d’amiante ont été détectées dans de la poussière, il s’agit d’amiante chrysotile que deux collègues ont découvert en prélevant des échantillons de poussière au hasard dans la charpente du garage qui en est recouverte d’une très grande quantité sur une très grande surface. Ils ont fait analyser ces prélèvements par un labo qui a relevé la présence d’amiante chrysotile, dont les fibres sont dangereuses”.

Et de poursuivre en indiquant que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) estiment que “le chrysotile provoque des cancers du poumon, du larynx, de l’ovaire, le mésothéliome, et l’asbestose. C’est à partir de cette découverte que la situation s’est emballée. Ensuite, d’autres analyses ont été demandées par la zone de secours, dont des prélèvements et une analyse de la qualité de l’air dont on devrait connaître les résultats cette semaine.”

Dans la foulée, des mesures ont donc été prises, les véhicules d’intervention sont stationnés à l’extérieur, certains véhicules ont été transférés dans d’autres casernes. Un accès limité au garage avec masque FFP3 est exigé si un pompier doit aller chercher du matériel car tout n’est pas “déménageable” dans l’immédiat.

Les pompiers émettent de sérieux doutes sur le test de la qualité de l’air “qui ne sera peut-être pas exact étant donné que l’activité au moment du test ne correspond plus avec la réalité d’une pleine activité de garde. On devrait par contre, retrouver la présence de fibres d’amiante un peu partout dans la caserne. On n’est pas d’accord avec ce que dit le président de la zone de secours quand il dit que “dans les années 2000, des travaux de toiture ont été réalisés, l’ont-ils été dans les normes, y a-t-il des résidus de poussière de l’époque ? On n’en sait rien aujourd’hui”. La note de service que nous avons reçue confirme que les fibres d’amiante trouvées, viendraient des travaux entrepris par la Ville de Wavre il y a une quinzaine d’années (ces travaux dateraient de 2005) Alors, si ceux-ci ont été faits à l’époque, les normes n’ont pas été respectées !”

Nous avons tenté plusieurs fois ce lundi de joindre Christophe Dister. Nos appels sont restés sans réponse.