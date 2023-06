Diabétique, Patrick Watteyne part à l’attaque du col du Stelvio : "à la base, je suis plus art de vivre que sport"

Parmi les participants, Patrick Watteyne, de Sart-Risbart, s’y prépare depuis six mois, lui qui est pourtant tout sauf un grand sportif. "À la base, je suis plus art de vivre que sport mais avec mon diabète, je devais absolument bouger et faire du sport."

Le diabète. L’info tombe en 2011 et Patrick Watteyne va apprendre à gérer ça, avec les contraintes que cela impose. Il se met au vélo mais a du mal à gérer ses efforts avec des glycémies beaucoup trop aléatoires. C’est décourageant jusqu’au jour où il découvre l’existence d’un club de cyclotouristes rattaché à l’association du diabète.

"Si on doit s’arrêter dix fois, on s’arrête dix fois"

On ne va pas parler d’un coup de foudre mais on y est presque… "J’ai été directement bien accueilli, j’ai commencé par des randonnées tranquilles de 30 à 40 km et j’ai été rassuré de rouler avec d’autres diabétiques. Ici, pas question de tracer comme des malades avec obligation de s’accrocher au peloton. Au contraire, si on doit s’arrêter dix fois pour prendre du sucre, on s’arrête dix fois. Tout le monde veille sur tout le monde."

Mais notre cycliste amateur n’est pas au bout de ses surprises: "On m’a un jour proposé de participer comme ambassadeur au Stelvio. J’ai accepté sans bien savoir dans quoi je m’engageais et heureusement que j’étais bien assis quand j’ai découvert les spécificités du Stelvio. Quant au fait d’être présent comme ambassadeur, ce n’est pas dans le sens “champion de haute montagne” mais plutôt dans la série “tout le monde peut y arriver, même les cas désespérés”. Et manifestement, mes 48 ans et mon diabète de type 2 constituaient le profil qu’ils recherchaient."

Patrick fera donc partie des douze ambassadeurs belges. Il garde le sourire mais plus les jours passent, plus il se rend compte du défi de taille qui l’attend. "Je ne suis pas du tout défi sportif. On m’aurait inscrit à un concours de cuisine que j’aurais été plus en confiance."

Mais pas question de faire demi-tour. Il s’est engagé et entend bien aller au bout des choses. "Je me suis entraîné principalement avec Garance, une autre ambassadrice bruxelloise de 29 ans, diabétique de type 1. On s’est rendu régulièrement sur le RAVeL, on a fait des sorties de 30 km et des courses de 70 à 80 km le week-end. Pour garder le rythme, il était important de s’entraîner trois fois par semaine. Et quand les conditions climatiques ne le permettaient pas, le vélo d’intérieur prenait le relais. Avec Garance, on en rigolait nerveusement en se disant après chaque sortie que l’on était Pim et Poum que les autres vont attendre en haut du Stelvio."

Il se sent prêt. "Ce n’est pas une course, il n’y a pas de chrono, et le but est d’arriver au dessus. Ne pas y arriver serait ma seule déception. J’ai tout fait pour atteindre mon objectif et cela restera dans tous les cas un beau défi sportif, une super aventure pour moi qui ne suis pas du tout orienté performance personnelle."

Et une belle revanche sur ce diabète qui a changé sa vie il y a une dizaine d’années "et que j’ai vécu comme un isolement. On en parle peu, on vit avec ça de manière très solitaire. C’est stimulant de faire ce genre de défi sportif avec des personnes dans le même cas et j’avoue que si on m’avait dit il y a un an que je monterais le Stelvio, je ne l’aurais pas cru."