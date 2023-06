Le prince Laurent, fan de l’agroforesterie a visité des projets à Haut-Ittre

Même s’il n’est pas agriculteur, le prince Laurent est, lui, un fan de la première heure de l’agroforesterie. Au début des années 2000, il s’est ainsi beaucoup investi dans des projets de ce type en Afrique (voir cadrée). Averti par une de ses connaissances d’une visite de terrain organisée ce lundi à Haut-Ittre par l’AWAF, le prince a d’ailleurs tenu à y participer.

Des avantages et un équilibre à trouver

Cette visite a eu lieu sur plusieurs parcelles agricoles de la commune brabançonne où quelques agriculteurs ont mené le premier projet d’agroforesterie au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Onze ans plus tard, les bénéfices sont là et ils sont multiples, a expliqué Ferdinand Jolly sur ses terres: apport de minéraux grâce racines des arbres et donc réduction des engrais chimique, taux d’humus augmenté grâce aux feuilles et retour d’insectes qui travaillent la terre (lombrics notamment), réduction de l’érosion, microclimat plus doux sur les parcelles lors des sécheresses, protection contre les vents, paysage plus varié et développement de la biodiversité, gestion naturelle des ravageurs,…

"L’an dernier, nous avons eu une grosse invasion de pucerons sur la féverole, dit-il concernant ce dernier point. En quelques jours cela s’est régulé naturellement grâce aux larves de coccinelles venues des haies aux alentours."

Autre avantage, l’agroforesterie permet de développer une activité économique autour de la production de bois de qualité où de fruits. L’AWAF participe d’ailleurs activement au développement d’une filière wallonne de noix, noisettes et châtaignes avec des agriculteurs et propriétaires terriens.

Il reste cependant des freins, notamment réglementaires. "L’agroforesterie, c’est un équilibre à trouver entre la fonction écologique des arbres et des haies et la nécessité pour les agriculteurs de produire et donc de dégager des revenus, illustre Olvier Baudry, membre de l’AWAF. S’ils plantent des haies et qu’on fige les choses, en leur interdisant par exemple de les couper lorsqu’ils changeront leurs plans de cultures, beaucoup ne voudront même pas en planter."