Un an avec sursis pour des coups au réveil : "Déjà, elle me frappait aussi ! Je peux me retenir un moment, mais bon !"

"Je ne pensais pas qu’il allait y avoir une peine de prison", a-t-il affirmé il y quinze jours devant le tribunal correctionnel, où il faisait opposition à cette première décision. Détenu, comparaissant entre deux policiers, il n’avait pas demandé l’assistance d’un avocat pour le défendre. D’où quelques maladresses lors de cette comparution…

L’homme a expliqué que le jour des faits, il venait de se réveiller quand sa compagne a voulu utiliser son téléphone. Il n’était pas d’accord, la discussion est devenue tendue et il affirme avoir reçu des "petits coups". Alors il a répondu par une gifle, avant de sortir pour se calmer.

"Je suis revenu pour récupérer mes affaires, j’ai frappé à la porte mais elle a juste entrouvert: elle ne voulait pas que je passe, a-t-il raconté. Donc je suis rentré de force. Et puis dans l’énervement, en partant, j’ai pris ses clés. C’était un geste assez bête…"

C’est surtout ce qui lui vaut cette prévention de vol avec violence… Le ministère public, à l’audience, a souligné d’autres faits de violence commis envers la victime: l’homme l’a plaquée contre un mur lorsqu’il est rentré, a cassé des objets dans le logement, et la demoiselle a perdu un bout de dent quand la porte poussée par le prévenu l’a heurtée au visage. "Déjà, elle me frappait aussi ! a répliqué le gaillard. Je peux me retenir un moment, mais bon ! C’est vrai que moi, je n’ai pas porté plainte… Sa dent, elle s’est cassée toute seule ! Elle avait aussi des torts, même si je sais que ce que j’ai fait n’est pas bien. Mais franchement, me priver de ma liberté et de mon travail pour ça, c’est un peu excessif !"

Le prévenu n’ayant pas d’avocat, la présidente lui a expliqué qu’il pourrait peut-être demander une peine de travail. Mais le Français a refusé cette possibilité, affirmant qu’il travaille déjà sept jours sur sept.

Le jugement vient de tomber: la peine d’un an de prison infligée par défaut est maintenue, mais elle est assortie d’un sursis probatoire imposant notamment un suivi psychologique.