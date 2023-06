Les modifications de voirie sont de la compétence exclusive du conseil et côté Écolo, on a souligné que le fond du dossier, en réalité, concerne un projet immobilier – "constructions groupées" dit l’ordre du jour – pour lequel la décision doit être prise non pas par le conseil communal mais par le collège.

Les Verts ont annoncé qu’ils allaient s’abstenir, non pas directement à cause de l’élargissement de voirie demandé mais surtout parce que le projet immobilier justifiant cette modification "empiète sur des terrains agricoles", et qu’on parle d’un immeuble de type quatre façades. Cette logique d’étalement urbain ne doit plus être d’actualité, d’après Écolo.

Le bourgmestre, Emmanuel Burton, a réagi en précisant que le terrain en question est certes cultivé actuellement, mais qu’il s’agit bien d’un terrain à bâtir, repris comme tel dans le plan de secteur.

"Ce que vous dites me révolte, a prolongé le maïeur. Parce que c’est une parcelle cultivée, des personnes qui ont acheté ce terrain à bâtir, qui ont payé des droits de succession, devaient être dépourvues de leur bien. C’est scandaleux ! On est bien en zone d’habitat à caractère rural, à bâtir donc, dans les 50 premiers mètres. Et en zone agricole dans les jardins, comme pour la plupart des maisons dans cette commune."

Nadia El Abassi (Écolo) a défendu les options de la Région wallonne: en finir avec l’étalement urbain, et donc densifier les centres plutôt que de continuer à construire ailleurs. Ce que le maïeur lui a demandé de répéter à plusieurs reprises.

"Je constate que vous souhaitez densifier les villages. C’est important que la population le sache, a souligné Emmanuel Burton. C’est la différence de philosophie que nous avons: nous, nous ne souhaitons pas densifier nos villages."

Réplique de Nadia El Abassi: "Ce sont aussi les objectifs de la Région que nous défendons et il y a une raison à cela: éviter l’étalement urbain, la dispersion de l’habitat qui condamne les gens à avoir deux voire trois voitures, les impacts sur la mobilité, sur le climat. Moi, je suis là aussi pour donner la position de mon parti. Aujourd’hui, les enjeux demandent de revoir la manière dont on construit. J’entends que notre position ne vous plaît pas, mais ce n’est pas un secret…"

Plus tard dans l’ordre du jour, Robin Perpète (EPV) a demandé des informations sur la position du collège à propos du schéma de développement du territoire. Après avoir lancé une petite pique à la Région imposant aux Communes des "délais intenables" pour examiner ce type de dossier, Emmanuel Burton en a remis une couche: "Sans surprise, vous l’avez compris, nous ne serons pas d’accord avec la densification de nos villages !"