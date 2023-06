Contre le survol du Brabant wallon, les communes font front

Alors que le problème se pose depuis plus de vingt ans, que des décisions de justice ont été rendues et obligent l'État fédéral à débourser des sommes importantes, aucun changement n'est observé et les habitants n'en peuvent plus, ont-ils affirmé, au cours d'une conférence de presse commune organisée à Waterloo.

Durant le mois de mai, la piste 01 a accueilli de 200 à 300 atterrissages par jour, soit un survol toutes les 4 minutes générant des nuisances sonores à Lasne, La Hulpe, Rixensart, Braine-l'Alleud, Genappe et Waterloo.

"Une décision rendue par la cour d'appel de Bruxelles en octobre 2022 indique clairement que la piste 01 n'est pas préférentielle, qu'elle doit être utilisée en dépannage, dans des conditions bien précises. La justice a reconnu qu'elle était utilisée de manière abusive et a condamné l'État à payer des sommes importantes. Mais rien ne bouge, cette décision n'a rien changé, et nous sommes toujours survolés", dénonce la bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter.

Députée fédérale MR, celle-ci interpelle régulièrement au parlement le ministre en charge de la matière, Georges Gilkinet (Écolo). En vain jusqu'ici. Les bourgmestres brabançons wallons, interpellés au quotidien par des habitants qui ne comprennent plus, demandent dès lors une nouvelle fois que soit appliquée la décision de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 octobre 2020, et que les normes de vent définies en 2013 soient respectées pour décider de l'utilisation de la piste 01. Ce qui réduirait de moitié le survol du Brabant wallon. L'association "Piste 01, ça suffit" les rejoint dans ces revendications, et déplore elle aussi de n'être jamais entendue par le ministre Gilkinet.

Plus d'informations à suivre.