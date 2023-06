La tournée wallonne du facteur Cheval passera par Wavre et Villers-la-Ville

Le rôle du facteur Cheval a été confié à Elliot Jenicot, un Belge qui habite la France depuis douze ans, et qui a porté le rôle sur la scène à Avignon à l’été 2022, avant de le jouer quelques soirs à Wavre. Il reprend sa besace de facteur cet été, dès le 7 juillet, et passera ainsi à Fleurus, Bioul, Wavre, Villers-la-Ville et Rhode-Saint-Genèse.

Eliott Jenicot, vous aviez abordé le rôle du facteur Cheval dans l’urgence l’été dernier, en remplaçant au pied levé le comédien Pierre Pigeolet. Le fait de reprendre le personnage cet été, dans un climat qu’on imagine plus serein, a-t-il changé votre approche ?

J’ai ressorti mon texte début mai et j’ai recommencé à l’étudier depuis quelques semaines. Finalement, nous l’avions peu joué. À Avignon, trois semaines et à Wavre, quatre soirs. Je suis donc ravi de le faire revivre. La différence, c’est que ça a mûri, et que je me suis rendu compte de la beauté de ce texte. Je l’ai un peu peaufiné, il y a peu de changements. On le retravaille un peu avec Alain Leempoel.

Finalement, c’est un spectacle de plein air uniquement ?

Non, nous en préparons une version pour les salles car nous avons des demandes de la part de centres culturels, et il nous faudra surtout travailler les lumières pour que ce soit le plus fidèle possible à celles de l’extérieur. Mais ce spectacle est clairement un régal lorsqu’il est joué à l’extérieur, puisque j’y incarne cet homme de la terre qui construit un palais quasiment dans son jardin.

Vous n’aviez jamais entendu parler de cette histoire avant d’avoir lu la pièce ?

Non, c’est insensé ! J’habite pourtant en France, mais je ne connaissais pas cet homme, Ferdinand Cheval, facteur de son état, qui a construit un palais en chaux et en ciment à l’aide d’une brouette et d’une pelle. Seul, pendant plus de 30 ans. J’ai immédiatement adoré l’idée de cet homme et depuis lors, j’ai d’ailleurs visité le palais.

Son palais idéal est conservé et visitable, dans la Drôme…

Oui, et il a été classé. Lorsque j’ai joué à une vingtaine de kilomètres de son village de Hauterives, j’y suis allé. Cela m’a fortement ému de découvrir ce palais.

Vous ne connaissiez pas l’auteure du roman, qui l’a adapté pour la scène, Nadine Monfils ? Elle a vu le spectacle ?

Nous ne nous étions jamais rencontrés mais elle est venue me voir à Wavre, en août 2022. Elle était ravie et, c’est un peu gênant de le dire moi-même, mais elle m’a dit avoir adoré mon interprétation, elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas imaginer mieux : la voix rocailleuse, le regard un peu fuyant, un gars un peu autiste… Tel était Ferdinand Cheval et Nadine l’imaginait ainsi également, même si on ne sait rien de sa voix, en réalité. Il est né en 1836, on n’a aucun enregistrement de lui. Mais c’est ainsi que je l’ai imaginé instantanément, avec une voix cassée, abîmée par le temps et le boulot.

C’est toujours très gai de jouer sur le texte d’un auteur contemporain et de pouvoir échanger avec lui, ensuite. Son livre est très beau. Il y a beaucoup de citations qui m’ont touché. Je suis ravi de reprendre ce personnage et de remettre ma besace à l’épaule.

Les 11, 12 et 13 août à Wavre (Ferme de l’Hosté) et les 18, 19 et 20 août à l’abbaye de Villers.www.panachediffusion.com