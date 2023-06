Orp-Jauche va traverser l’été sans éclairage public

Certaines communes vont faire cavalier seul. Ce ne sera donc pas le cas d’Orp-Jauche. "On essaie de faciliter la tâche d’ORES en adoptant une décision conjointe. Chaque commune a exprimé ses volontés. Mais avant de les communiquer, on discute entre nous pour voir si on peut les mettre en pratique, en tenant compte des détails techniques."

Car des aménagements doivent être réalisés pour dissocier certains luminaires du réseau. Ce qui explique notamment le fait que Lincent avait fini par se plier à la volonté (et nécessité) des bourgmestres de l’Est du Brabant wallon. "On compte faire preuve de solidarité avec les autres communes, alors qu’on a davantage de LED, qui consomment moins. L’extinction représente une économie moindre, alors que c’était l’argument initial."

D’autres considérations sont prises en compte. "Il y a des motivations environnementales. Nous sommes engagés dans un plan Pollec, on essaie de le mettre en pratique en réduisant nos émissions de CO2." Du côté des associations actives dans le bien-être animal, la mesure est également jugée positive. "Auparavant, je recevais un appel au moins une fois par semaine d’un habitant que se plaignait du chant du coq. Ce n’est plus le cas maintenant, parce que leur rythme n’est plus perturbé par les luminaires."

Un citoyen a toutefois commenté la publication d’Hugues Ghenne, pour lui signaler qu’il avait embouti un véhicule noir, avec sa moto, par manque de visibilité. "Mais normalement tous les engins, voitures ou motos, sont équipés de phares. S’il n’en avait pas, je n’y peux rien. De toute façon, on ne peut jamais faire l’unanimité. Mais au niveau des faits, on n’a pas recensé d’augmentation du nombre de vols ou d’accidents, depuis l’extinction de l’éclairage."