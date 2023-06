Première pierre pour la nouvelle piscine de Jodoigne, si importante pour l’Est du Brabant wallon

©EdA

Dès 2011, la Ville avait lancé un projet de construction d’une nouvelle piscine sur un terrain exigu proche de l’ancien hall sportif. L’objectif était déjà à l’époque de centraliser les infrastructures sportives. Ce projet était bien avancé au moment de la tempête de 2016 mais la construction n’avait pas encore débuté. Une réflexion a alors été menée pour savoir si ce projet de piscine devait être poursuivi en l’état en parallèle à la construction d’un nouveau hall sportif sur le site du hall Baudouin Ier. Vu les contraintes au niveau des espaces disponibles, la Ville a décidé de déplacer l’ensemble des infrastructures sportives vers un autre site, la plaine de la Gadale, plus vaste et plus adaptée à de nouvelles infrastructures modernes.

Depuis, le chantier du hall sportif est bien avancé. Il devrait être inauguré au premier trimestre 2024. Ce mardi 20 juin, place à la première pierre de la nouvelle piscine qui sera reliée au hall sportif. Deux années de chantier sont prévues.

De nombreux acteurs politiques étaient présents pour l’occasion. Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, reconnaît l’investissement conséquent: "Mais c’est un service que l’on devait apporter aux Jodoignois et aux habitants de l’est du Brabant wallon. Rien que dans les environs immédiats, 4 000 élèves fréquentent les écoles. Un tel outil est important. Nous sommes donc heureux et fiers de voir le projet débuter. Je dois souligner l’important travail du président de la RCA, Valéry Kalut, pour veiller au quotidien à la bonne tenue de ce dossier important."

La ministre Valérie De Bue était également présente, remplaçant son collègue Adrien Dolimont, excusé pour l’occasion. Elle aussi a souligné l’importance de cette piscine. La Région apporte une belle enveloppe de 3,5 millions d’euros. Du côté de la Province, Marc Bastin, député en charge du sport, amène lui aussi une enveloppe de 3,5 millions dans le cadre du plan de relance des piscines: "Une évidence pour nous d’avoir cette piscine à Jodoigne, et je lance un appel aux Communes avoisinantes qui vont profiter de l’outil. La mutualisation dans ce dossier doit être importante. Chaque année, la Ville devra supporter un coût de gestion estimé entre 700 000 € et 800 000 €. Il est donc normal que les Communes voisines participent aux frais. D’ici l’inauguration, on en discutera…"

Quant à Mathieu Michel: "À tout malheur il y a une chance… Il faut toujours améliorer les choses et veiller à ne pas avoir peur de l’ambition. Un vrai travail d’équipe a été mené. C’est un excellent outil pour l’est du BW".

Près de 8,5 millions à charge de la Régie communale autonome

La plaine de la Gadale a été choisie pour sa situation centrale, proche du centre-ville, à proximité de la gare des bus, du RAVeL et de deux axes routiers régionaux. Les 12 hectares de terrain ont été achetés par la Ville de Jodoigne en 2018. Celle-ci a choisi de confier la construction et la gestion de ces nouvelles infrastructures sportives à la Régie communale autonome Plaine de la Gadale, créée en 2018. Cette structure juridique autonome présente en effet l’avantage de pouvoir mettre en œuvre une souplesse de gestion proche du management d’entreprise.

Première pierre pour la nouvelle piscine de Jodoigne, si importante pour l’Est du Brabant wallon ©D.R.

Le projet de la plaine de la Gadale représente un levier pour le développement socio-économique de l’Est du Brabant wallon. Il s’inscrit dans une dynamique de coopération entre Communes qui favorise les projets transversaux et les économies d’échelle. Il renforce le rayonnement central de Jodoigne en termes de pôle territorial et scolaire où convergent également de multiples services.

En quelques chiffres, le budget s’élève à 8 450 047,03 € HTVA, avec un subside de la Région wallonne (Infrasport) de 3,5 millions et un autre de la Province du Brabant wallon lui aussi de 3,5 millions. Le permis unique a été octroyé le 15 mars 2022 pour la construction d’un grand bassin de 25 x 15 m (profondeur de 1,3 m à 2,5 m), un bassin d’apprentissage (profondeur de 0,6 m à 1,2 m) et une pataugeoire avec jeux d’eau (profondeur de 0,4 m).

La Ville a fait le choix de chauffer les futures infrastructures sportives à l’aide de biomasse en créant un réseau de chaleur sur le site. Elle a par ailleurs fait le choix de travailler avec une solution biomasse dite locale. La chaudière poly-combustible sera approvisionnée en partie avec du miscanthus produit par les agriculteurs de l’est du Brabant wallon.