Action des transporteurs à Nivelles : les "premiers de cordée" sont fatigués

Une étude commandée par l’ETF en 2021 et portant sur près de 3 000 conducteurs professionnels a d’ailleurs montré que 60% d’entre eux – cela concerne aussi les autocaristes – indiquent conduire régulièrement en état de fatigue. En cause, la pression pour rouler toujours plus, le stress, le dumping social et la concurrence déloyale suite à certaines pratiques, ou encore la pénurie actuelle de chauffeurs au niveau européen.

Il n’était pas question de bloquer la circulation, ce mercredi sur les aires d’autoroute, mais de sensibiliser à cette problématique via la distribution de tracts. Pour le permanent régional Hainaut de la CSC Transcom, Bertrand Merlevéde, ce n’est pas vraiment une question de nouvelles règles à adopter: les dispositions destinées à protéger les chauffeurs existent en grande partie. Mais la volonté de les faire appliquer, elle, manque manifestement.

Alors que si des chauffeurs fatigués sont derrière leur volant sur la route, c’est la sécurité de tous qui est en péril. Les revendications principales mises en avant lors de l’action sont l’application des règles en place, une rémunération (décente) qui couvre toutes les tâches liées au travail – par exemple, le déchargement n’est pas toujours pris en compte alors que le chauffeur y participe pour gagner du temps -, ainsi que l’amélioration des conditions de travail en général.

Les initiateurs de l’action pointent aussi la pénurie de chauffeurs et estiment qu’améliorer le bien-être au travail permettrait sans doute de recruter davantage, et de garder les travailleurs plus longtemps dans la profession.

"On n’imagine pas la société actuelle tourner sans ces chauffeurs qui approvisionnent les usines, qui livrent les magasins, indiquait mercredi matin sur l’aire d’Orival le permanent régional CSC Transcom pour le Hainaut, Bertrand Merlevéde. On s’est d’ailleurs rendu compte de l’importance de leur rôle lors du Covid: je le dis souvent, pour moi, ce sont les premiers de cordée."