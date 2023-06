Amiante à la caserne des pompiers de Wavre: la présence de fibres confirmée dans l’air au niveau du garage

"De récentes analyses des poussières, accumulées sur les poutres soutenant la toiture du garage des véhicules d’intervention des pompiers de Wavre, ont révélé l a présence de fibres d’amiante. Alarmées par ces résultats, les autorités de la zone ont immédiatement pris un certain nombre de mesures afin de protéger au mieux le personnel du poste et demandé la réalisation de nouvelles analyses de la poussière et de la qualité de l’air dans le garage et les autres locaux de la caserne", indiquent Christophe Dister, le président du collège de la zone de secours Brabant wallon et Philippe Filleul, le commandant de la zone.