Louvain-la-Neuve : le roi Philippe et le roi Willem-Alexander visitent la pépite belge Aerospacelab

Avant cette visite, les couples royaux belge et néerlandais avaient inauguré le Climate Tech Forum sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles. Cet événement, organisé en marge de la visite d’État des souverains néerlandais en Belgique, donne la possibilité aux entreprises et institutions d’échanger leurs connaissances et de conclure des collaborations transfrontalières dans le domaine de la transition climatique et énergétique.

"Pour accompagner cette transition, nous comptons sur les nouvelles technologies. Les défis sont énormes, mais ils offrent aussi de nombreuses opportunités", a déclaré le roi des Belges à l’ouverture du forum.

C’est dans ce cadre que la visite d’Aerospacelab était programmée. Fondée en 2018 à Mont-Saint-Guibert, la jeune société a installé sa première unité de production au cœur du parc scientifique Jean Monnet à Louvain-la-Neuve. L’installation est opérationnelle depuis l’été 2022. Elle offre une capacité de production annuelle de 24 satellites.

Le fondateur et CEO Benoît Deper a présenté sa société aux rois Philippe et Willem-Alexander. Ceux-ci ont ensuite été invités à entrer dans la "clean room", une pièce de 600 mètres cubes environ où sont assemblés les satellites dans un environnement complètement stérile. La moindre poussière sur la lentille d’un appareil pourrait en effet avoir des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement ultérieur des satellites, explique-t-on.

Une méga-usine est aménagée en ce moment à Charleroi. L’activité devrait y démarrer au troisième trimestre 2025, à raison de 500 satellites par an.

Le succès rapide d’Aerospacelab a été récompensé l’an dernier du prix Scale-up de l’année, décerné par le cabinet de conseil Ernst & Young. Ses solutions d’intelligence géospatiale sont utilisées dans diverses industries, allant de l’agriculture aux secteurs énergétiques, en passant par des institutions européennes. Aerospalelab emploie 200 personnes.