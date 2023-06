220 nouveaux logements à la Maladrerie: voici à quoi ressemblera le nouveau quartier de Jodoigne

Ce projet comprendra environ 130 maisons et 90 appartements, soit un total d’environ 220 logements, à l’angle de la rue de la Maladrerie et du contournement de Jodoigne, sur un terrain de sept hectares.

Les appartements seront construits avec un gabarit à taille humaine, assurent les responsables du projet. Les immeubles construits comprendront au maximum 14 unités de logement.

Les maisons, quant à elles, seront composées de 3 ou 4 chambres avec un grenier aménageable et la possibilité de créer une pièce supplémentaire au rez-de-chaussée.

Les prix devraient tourner autour de 305 000 € pour un appartement et de 370 000 € pour une maison, hors frais et taxes, pour les logements de catégorie C (sans condition d’accès).

Car la mission de l’APIBW est de faciliter l’acquisition de logements de qualité à des prix accessibles dans la province du Brabant Wallon, face à une forte pression immobilière et à des prix relativement élevés. Ainsi, certains critères liés au revenu, à la localisation ou à l’âge devront être remplis pour devenir propriétaire dans ce nouveau quartier.

Le projet prévoit également des espaces paysagers. Les logements seront "de qualité, spacieux, bien orientés et dotés d’intérieurs soignés". Ils seront équipés de pompes à chaleur individuelles et de panneaux photovoltaïques, fonctionnant ainsi sans énergie fossile et répondant aux normes de l’habitat durable.

Il s’agit du troisième projet de Thomas & Piron en partenariat avec l’APIBW, les précédents étant situés à Grez-Doiceau et Wavre.

La prochaine étape du projet consistera en la demande de permis, prévue au cours du printemps 2024. Une fois obtenu, le chantier sera réalisé en trois phases. Les candidats acquéreurs peuvent déjà s’inscrire sur le site de l’APIBW en attendant la mise en vente des biens.