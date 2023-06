Brabant wallon : pour déposer plainte à la police, tapez 3 et… prenez rendez-vous

C’est le constat que fait l’échevin grézien et conseiller de police Pascal Goergen (DéFI) après avoir comparé les pratiques dans les dix zones de police du Brabant wallon. "Plusieurs citoyens m’ont interpellé, en particulier en ce qui concerne les heures d’ouverture et le dépôt de plaintes. Sans vouloir en aucun cas remettre en question l’excellent travail de terrain et de proximité réalisé par nos policiers, la réflexion concerne le service donné aux citoyens lorsqu’ils veulent par exemple déposer une plainte dans des cas non urgents."

Après un vol, un accident, un problème dans le voisinage, les citoyens sont sous l’émotion et ils téléphonent ou se rendent au commissariat. "Et là, ils se voient signifier qu’ils doivent prendre rendez-vous pour déposer plainte. Outre la douche froide sur le moment, la réaction des citoyens est tout à fait compréhensible: “Nous ne sommes plus en période Covid, pourquoi donc prendre rendez-vous ?”, “Est-on encore face à un service au public ?”, “Pourquoi paie-t-on des impôts ?”".

Certains citoyens "se plaignent des horaires peu flexibles. Il n’y a pas toujours d’ouverture en soirée et d’autres estiment peu judicieux la fermeture du commissariat pendant le temps de midi car pour eux c’est juste le moment où ils peuvent quitter le boulot et venir au commissariat".

À la zone des Ardennes brabançonnes, le système de prise de rendez-vous est en cours d’évaluation. "Dans la deuxième moitié de 2020, la zone avait acquis pour 12 000 €, sur quatre ans, le système Appoint pour organiser une meilleure gestion des visiteurs mais aussi pour mieux informer le citoyen sur le dépôt de la plainte. Appoint permet d’éviter au citoyen de revenir si des documents manquent, permet de mieux prioriser les plaintes urgentes, par exemple liées à des faits de mœurs, permet d’organiser au mieux le travail policier. Ainsi, si c’est grave, la police traite immédiatement le dossier ou va directement sur place. Si le dossier est plus technique, le citoyen est directement envoyé vers le bon service. Bien entendu, si le citoyen a un problème lié à la digitalisation, il peut venir au commissariat."

"Le personnel d’accueil est épuisé"

La question de la pause de midi a été abordée à la zone des Ardennes brabançonnes: "Il s’agit d’une mesure de bien-être au travail. Le personnel d’accueil est épuisé. Le rapport d’activité 2022 confirme que le personnel d’accueil n’a pas chômé: 3 503 visiteurs et 4 939 appels téléphoniques pour le commissariat de police de Grez-Doiceau".

À l’heure où on parle surtout en Flandre de nouvelles fusions des zones de police, Pascal Goergen réagit: "Non à des fusions, oui à une police de proximité ! Il faut par contre pouvoir expliquer aux citoyens pourquoi le travail est organisé de cette manière-là. Je comprends tout à fait qu’un commissariat dans une zone rurale ne dispose pas des mêmes moyens qu’un commissariat central dans un centre urbain. Il faudrait en tout cas réfléchir à une forme d’harmonisation au sein des ZP du Brabant wallon en ce qui concerne les horaires et la gestion des plaintes".