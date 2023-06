Festivités ce week-end à Wavre : voici le programme de la 56e cavalcade et de la 482e procession du Grand Tour

Après la cérémonie patriotique, les autorités communales se rendront place Bosch pour inaugurer la fête foraine qui y sera installée jusqu’au 9 juillet. Ensuite, elles remonteront la rue de Namur pour rejoindre le bas de la chaussée de Huy et accueillir les pèlerins venant de Noville-sur-Mehaigne qui prendront part à la 482e procession du Grand Tour de dimanche.

Cavalcade, feu d’artifice, bal populaire

Mais avant cela, samedi soir aura lieu la 56e cavalcade aux flambeaux de Wavre. Le rendez-vous est fixé à 18h30 au centre sportif de Wavre, pour les cavaliers et leurs montures ainsi que pour les meneurs et leurs attelages. Ils prendront le départ à 20h30, pour une promenade aux alentours de Wavre pour rejoindre, à 21h45, le carrefour de la venelle de Terlongval et de la chaussée de Huy pour la remise des flambeaux.

À 22h, le cortège entamera la descente de la rue de Namur pour effectuer la traversée de la ville, via la place Bosch, la rue du Pont du Christ, la rue Haute et la rue de Bruxelles et ainsi rejoindre le centre sportif de Wavre. Une fois le cortège terminé, vers 23 h, un feu d’artifice sera tiré à l’hôtel de ville. Ce feu d’artifice sera suivi d’un bal populaire sur le parvis de l’hôtel de ville.

Le lendemain, dimanche 25 juin, à 7h30, à la basilique de Basse-Wavre aura lieu la messe des pèlerins, avec à 8h15, le départ de la 482e procession du Grand Tour. À 10h50, la procession s’arrêtera à la hauteur du 34-36 de la rue de Namur pour la bénédiction du Wastia. Ensuite, la procession précédée par la fanfare de Jauche, traversera Wavre pour rejoindre l’église Saint-Jean-Baptiste avant le retour prévu à 12h15 à la basilique où l’on procédera, à 12h30, au partage du Wastia entre tous les pèlerins.