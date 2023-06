Jodoigne : Liño, courageux guerrier du Relais pour la vie, ne se bat pas seul contre la leucémie

Le team Activité Fun aura pour warrior un petit gars courageux, Liño, qui se bat contre la maladie depuis un an. Le diagnostic est tombé le 25 janvier 2022: leucémie lymphoblastique aiguë de type haut. Romyna, sa maman: "Le Relais pour la vie permet de faire parler de la maladie. On pense que cela n’arrive qu’aux autres. Liño a 8 ans, il en parait 14… Avant la maladie, c’était un petit gars plein de peps, avec de l’énergie à revendre. C’est un jumeau, sa sœur s’appelle Myana. À aucun moment on n’a imaginé que cela tomberait sur lui…"

Le Relais pour la vie est organisé par des personnes que Romyna connaissait de loin: "Cela prouve que des gens peuvent s’investir pour les autres et récolter de l’argent pour la cause".

Car au-delà de la maladie elle-même, la vie au quotidien de Liño, Myana et Romyna a complètement changé. "Sa sœur jumelle a dû se plier à de nombreuses exigences. Ils sont fusionnels mais avec la maladie, ils n’ont plus pu avoir une série de contacts. Comment expliquer à une petite fille que son frère jumeau ne peut plus boire à la même bouteille qu’elle ? Cela semble un détail pour beaucoup, mais imaginer la vigilance au quotidien… Il a été écarté de tout. On nous a regardés comme des extraterrestres. Même au sein de la famille. Certains venaient nous voir avec un petit rhume, sans imaginer que, faute d’immunité, les conséquences auraient pu être terribles pour Liño. Les médecins nous le disaient. On meurt de la leucémie, mais on meurt surtout des autres maladies contractées faute d’immunité !"

Liño a pu reprendre l’école en novembre. Malgré ses absences le mercredi car il doit aller à la clinique Saint Luc, il a d’excellents résultats. "Il fait ça comme un champion à l’école communale d’Orp-le-Grand en 2e année !"

Ce week-end, la famille hélécinoise sera à Jodoigne pour le Relais pour la vie. "Liño va faire l’ouverture du week-end avec Isabelle, l’organisatrice. Il fera aussi une activité de peinture. On va tenter de courir avec la team Activité Fun mais Liño a eu sa chimio ce mercredi et souvent, à J + 2, J + 3, c’est un peu compliqué."

L’émotion gagne Romyna quand elle évoque la solidarité. "Vous savez, mon enfant, je le voyais mort… Quand cela arrive, vous ne dormez plus, vous n’êtes plus une femme, juste une maman, une infirmière, une assistante vigilante tout le temps. Même un verre d’eau du robinet, il ne peut pas… La leucémie, ce n’est pas une grippe ! Certains jours, il prend 13 médicaments… Là, il est en rémission, mais il prend son traitement par la bouche tous les soirs et une fois par mois, il a son injection."

Quant aux aides… "Rien pendant six mois, le temps que sa maladie soit officiellement reconnue. Là, j’ai eu un supplément d’allocations. Mais j’ai dû continuer à travailler pour assurer financièrement. Une chance, j’ai un super chef et le télétravail a permis de combiner le tout."

Avant de conclure: "La maladie vous fait prendre conscience de l’importance et de la valeur de la vie. On voit tout différemment".