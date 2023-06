Le S’Pote, un restaurant chez l’habitant en plein cœur du Brabant wallon : “la volonté, c’est que les gens se sentent comme chez eux” (VIDÉO)

La devise du S’pote : Bistro, Papote, etc., en dit long sur la volonté de Sébastien de créer un cadre agréable, où on prend le temps… comme chez les amis. ©cameriere ennio

Sébastien est un ancien consultant pour une multinationale. Il a travaillé près de 20 ans dans le secteur. Le S’pote, c’est un projet qu’il a gardé en tête depuis le début de sa carrière professionnelle. Il attendait juste le bon moment pour “se réorienter vers un boulot qui a plus de sens”. La cuisine a toujours été sa passion et quand il a vu sa maison, l’ancien café du village, il s’est dit : “c’est là que je veux ouvrir le resto”.

Projet durable et local

En ce qui concerne la cuisine, “j’essaye de proposer des choses simples sans trop de chichis”. Des petits plats à l’intuition mais composés à partir de ses nombreuses influences comme la cuisine sarde de sa maman et un voyage d’un an en Amérique du Sud. Il ne néglige pas pour autant la cuisine asiatique et française “tant que les plats sont jolis et gourmands mais à la fois surprenant avec le petit "twist" comme on dit en cuisine”. Sébastien garde ses classiques à la carte et laisse toujours le choix entre plats végétariens, viandes et poissons déclinés en froid ou en chaud.

Et pour les produits, tout comme le projet, ils s’inscrivent localement et durablement : “c’est pour moi le devoir du restaurateur”. À cet effet, il collabore avec le boucher du coin, un fromager de la région et même avec l’épicerie coopérative locale dont il est un des coopérateurs. Autre partenariat, son amie Louise, chocolatière (Belle&Chocolat) lui propose plusieurs assortiments que Sébastien accorde autour de différents rhums.

Sébastien pose dans sa cuisine. Elle lui sert au quotidien mais aussi pour le S’Pote. ©cameriere ennio

Des idées plein la tête

Si le S’Pote a pris 15 ans pour éclore, Sébastien compte le faire grandir. Depuis quelques semaines, il propose des grillades au barbecue en plus de ses plats habituels. Le succès est déjà au rendez-vous. Une autre de ses envies est de créer le’tea S’pote’. Le concept est d’ouvrir, en plus des jeudis et des vendredis soir, en journée “pour le télétravail ou le coworking. Les travailleurs pourront venir travailler et prendre le lunch… et si la journée se passe bien, pourquoi ne pas rester le soir ?”.

Le S’pote est ouvert les jeudis et les vendredis en soirée. Les réservations sont demandées, parfois bien à l’avance, mais pas d’inquiétude, Sébastien trouvera toujours un moyen pour que chacun puisse profiter des lieux, alors tentez votre chance !