Les poubelles à puces, ce n’est pas pour tout de suite à Incourt

C’était il y a neuf mois et le Collège s’était alors positionné pour un système de collecte en conteneur OMR (poubelles à puces) une fois toutes les deux semaines pour les déchets résiduels et de sacs verts (déchets organiques) toutes les semaines. Mais depuis lors, et suite aux offres de prix reçues par l’inBW, les tarifs ont explosé et l’intercommunale a décidé de relancer un nouvel appel d’offres avec une demande pour que les collectes des déchets résiduels (sacs blancs) se fassent en sacs et non en poubelles à puces.