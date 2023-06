Nil-Saint-Vincent : à 23 ans, Astrid, une vache de compagnie, est décédée des grosses chaleurs (vidéo)

Ce message d’amour, c’est Lucie Vandenbosch qui nous l’a transmis à l’occasion du décès d’Astrid, sa vache qu’elle choyait depuis 23 ans. Lucie s’est adressée à notre service "nécrologie" en demandant s’il était possible de publier une petite annonce de son décès.

"L’idée était de lui rendre un dernier hommage car beaucoup de gens la connais saient."

Née en 2000 dans le champ juste derrière la maison de la famille de Lucie à Nil-Saint-Vincent, Astrid, de race limousine, est partie à l’âge vénérable, et même extraordinaire, de 23 ans… "Extraordinaire parce que d’après mon vétérinaire, le record de longévité pour une vache est de 25 ans."

Lucie et sa maman avec les deux compagnons d’Astrid, Stanislas et Augustin.

De fait, les vaches vivent grosso modo une vingtaine d’années.

Lucie était encore toute petite quand est née Astrid: "Mes parents n’étaient pas agriculteurs et je ne le suis pas plus, mais, comme mes grands-parents, ils avaient pris l’habitude d’élever une vache à viande comme on dit. Ils en ont eu plusieurs mais Astrid, j’ai insisté pour la garder même si mon grand-père n’était pas trop d’accord."

Parler d’attachement, c’est peu dire, même si Astrid était assez peureuse et que tout le monde ne pouvait pas l’approcher. D’habitude, les vaches de cette race vivent en troupeau. Elle supportait la compagnie des gens qu’elle connaissait et des deux ânes, Stanislas et Augustin – en référence au film culte La grande vadrouille -, qui partageaient son pré: "Quand elle nous voyait passer ou arriver, ma maman et moi surtout, elle se manifestait. On pouvait alors la caresser même sur le devant. Oui, elle nous montrait des marques d’affection. Par contre, elle s’enfuyait avec mon père ou des étrangers. En fait, c’était un peu comme un cheval. Et puis, comment résister quand on la regardait de face…"

La vache de Lucie a connu une vie paisible, sans jamais être malade: "Elle était très résistante et aimait bien rester dehors même quand il faisait très froid…", poursuit Lucie.

"Un temps avec beaucoup de pluie comme on a connu jeudi, elle adorait, ajoute la maman de Lucie. Elle était toujours dehors sauf quand ça soufflait très fort."

Et puis avec l’âge, elle a difficilement supporté les grosses chaleurs de ces dernières semaines.

"Jeudi dernier, il faisait encore très chaud. Elle avait mal aux pattes et avait du mal à se relever quand elle était couchée. Là, en plein soleil, elle a probablement fait une insolation."

Elle ne sera probablement pas remplacée vu que malgré tout, une vache, cela représente du boulot: "Au niveau administratif, c’est comme si on avait un troupeau. Il faut payer des cotisations, faire les vaccins, les prises de sang, la nourrir et puis quand on s’absente, il faut trouver quelqu’un pour s’en occuper."

Astrid et son imposante robe "rouge feu" vont aujourd’hui manquer à Lucie, et même au paysage de Nil dont elle faisait partie depuis tant d’années.