15 000 € pour le 15 août d'Ittre: un soutien qui fait tiquer l’opposition

Le bourgmestre, Christian Fayt (EPI), explique: "L’an passé, nous avions passé une convention avec l’ASBL. Après discussions, et avec l’approbation de la directrice générale et de la directrice financière, nous poursuivons cette convention pour 2023. Mais, uniquement pour cette année, nous y ajoutons que nous prenons en charge le matériel technique à concurrence de 15 000 €."

Si majorité et opposition ont approuvé le point, celui-ci a quand même suscité quelques débats, notamment dans le chef d’Hélène de Schoutheete (IC): "Ce qui me fait tiquer, c’est l’avis interpellant de la directrice financière qui dit:"Il sera primordial de vérifier les comptes de l’ASBL, car cette prise en charge de la commune ne peut dépasser leur perte."En gros, la commune s’engage à payer des factures jusqu’à 15 000 € et la directrice financière souligne qu’il sera primordial de vérifier les comptes de l’ASBL, car cette prise en charge que vous allez prendre sur factures suivant la convention ne peut pas dépasser leur perte."

Le bourgmestre de répondre: "Nous ne voulions pas leur supprimer la redevance de 15 000 € pour l’occupation de l’espace public, sinon, nous étions obligés de la supprimer pour tous les autres. Nous y perdions donc deux fois. Ici, nous disons tout simplement que nous allons intervenir pour 15 000 € dans tout ce qui est technique. Ce qui veut dire que nous créons un équilibre."

Il s’agit donc d’une opération blanche pour la commune et l’ASBL.

La directrice générale, Carole Spaute, souligne cependant: "Si le montant des factures est inférieur à 15000€, ils ne recevront que ce montant, nous ne dépasserons pas la valeur de ce qu’eux nous doivent en redevance."

De son côté, Ferdinand Jolly (IC) s’inquiète: "Nous parlons ici d’argent public. Auparavant, Christian Fayt a toujours été de la plus grande exigence et de la plus grande rigueur pour l’organisation des festivités du 15 août. Aujourd’hui, je suis surpris que le collège permette cette prise en charge de 15 000 €. Pour moi c’est flou, car vous allez prendre en charge les frais d’installation pour une organisation privée avec de l’argent public."

Au bourgmestre de réagir: "Avant, il y avait du copinage et ce n’était pas normal. C’est pour ça que j’étais exigeant. Ici, les choses sont mises noir sur blanc. Nous essayons de faire tourner la machine. L’an passé, nous avons eu un 15 août exceptionnel fait par des gens qui se sont investis, qui y ont mis de leur argent. Ce que nous vous demandons, c’est soutenir des gens du village qui veulent organiser une fête villageoise et qui essaient de faire tourner cette machine face à une concurrence de plus en plus importante. Nous voulons rester raisonnables et garantir aux Ittrois leurs festivités du 15 août."