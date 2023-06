À Orp-Jauche, l’église de Maret pourrait bien finalement restée une… église

À ce stade, l’identité et le montant ne peuvent pas être divulgués. Ce qui importe surtout, c’est l’avenir de cette église. "Une vingtaine de personnes a visité le bien mais nous n’avons reçu qu’une seule offre, explique le bourgmestre Hugues Ghenne. Un individu souhaite acquérir le bâtiment pour… la maintenir en église. Il veut la remettre en état et la laisser au culte, sous forme de propriété privée. L’offre me paraît adaptée, on verra la position du conseil communal."

Une sacrée surprise, car tout le monde s’attendait à voir le bâtiment être transformé en logements.

"Un petit miracle"

"L’objectif était de maintenir l’église au milieu du village, plaisante le bourgmestre. C’est difficile de changer son affectation, il aurait pu y avoir une ou deux unités de logement, mais pas plus. Tout simplement parce qu’il n’y a pas de parking. Avec ce projet de remise en état, on reste dans la typologie des lieux, le bâtiment est sauvé. C’est un petit miracle."

Un petit miracle car les travaux sont loin d’être anecdotiques. "Il faudrait au moins 500 000 euros", avait commenté l’élu au mois de mars. Une attention devra notamment être portée sur le toit de l’église Saint-Pancrace.

C’est une personne originaire de Flandre qui a formulé cette offre d’achat.

"Il a apparemment les moyens d’acquérir le bien et surtout de procéder aux aménagements nécessaires. Le bien sort du patrimoine communal, mais il ne faut pas oublier que des clauses de remise en état des lieux figurent dans le dossier. Si elles ne sont pas respectées, l’église nous revient. Ce qui n’est pas l’objectif, évidemment. C’est une belle petite église, ce serait malheureux qu’elle disparaisse. Les gens seront bien contents de la voir restaurée."