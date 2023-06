Delhaize à Waterloo: un piquet, une nouvelle ordonnance puis un huissier…

Vers 7 h 30, des caddies avaient été disposés symboliquement – ils pouvaient être facilement contournés – à l’entrée principale du parking et des syndicalistes menant l’action en front commun se trouvaient devant le magasin, tandis que certains travailleurs étaient à l’intérieur.

Des syndicalistes qui n’ignoraient pas, suite à l’action menée au Delhaize de Genval mercredi, qu’une nouvelle ordonnance de référé de la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon avait été obtenue dans le courant de la semaine par la direction. Ils redoutaient donc de recevoir une petite visite d’un huissier… et ça n’a vraiment pas traîné.

La police locale est d’abord arrivée pour s’assurer que tout se passait dans le calme – c’était bien le cas – puis vers 8 h 30 déjà, un huissier est venu sur place, en possession de la nouvelle ordonnance de référé qui est valable jusqu’au 27 juin.

Pour l’instant, cette décision unilatérale n’a pas fait l’objet d’une tierce opposition de la part des syndicats et est donc bien en vigueur.

En expliquant le contenu aux personnes qui participaient à l’action, l’huissier a exigé la levée du piquet et le retrait des caddies gênant le passage. La décision rendue en référé à la demande de Delhaize ne refuse pas aux syndicalistes le droit de manifester sur place, mais interdit explicitement le blocage des accès aux magasins.

Comme dans une décision précédente, la présidente du tribunal, pour faire respecter sa décision, a fixé le montant de l’astreinte à 1000 euros par personne qui contreviendrait à cette interdiction de blocage.

Les grévistes ont tenté de discuter et ont évoqué une décision antérieure qui leur était plus favorable. Mais c’est évidemment la nouvelle ordonnance qui s’applique et ils n’ont pas vraiment eu le choix, vu les montants d’astreinte prévus. Le piquet a été levé et aux environs de 9 h, les clients pouvaient entrer librement dans le Delhaize.

Mais vu l’état d’esprit des travailleurs et l’absence complète de dialogue avec la direction, il n’est pas exclu que de nouvelles actions aient lieu dans le courant de la semaine…