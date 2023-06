Le bistrot "À Mon l’Ketch" au centre de Folx-les-Caves, de retour dix ans plus tard

Les habitués attendent ce moment depuis près de dix ans et ne seront pas déçus. L’objectif est de garder l’âme et l’esthétique du café d’antan. "C’était mon arrière-grand-mère qui tenait ce café, explique Lionel Asta, conjoint de Delphine. Derrière, il y avait une salle de danse et à côté un magasin d’alimentation. Je ne connais pas la date de création du café, mais je sais que les banquettes datent de 1954. À un moment, elle a arrêté l’activité pour se concentrer sur le magasin, mais elle avait tout de même un café clandestin. Quatre ou cinq personnes venaient boire un verre sur la table du magasin"

C’est ensuite le grand-père de Lionel Asta qui a repris le bâtiment, puis son parrain. "Mon parrain s’est occupé du café de 1984 jusqu’à son décès en 2008. Sa compagne s’en est chargée jusqu’en 2014."

"Ma famille a ça dans le sang"

Delphine connaît aussi les lieux par cœur. "Mes parents ont emménagé dans la maison à côté, juste avant ma naissance en 1988. J’ai toujours connu ce café. Quand j’étais petite, je passais d’abord dire bonjour au propriétaire avant d’aller saluer mes propres parents."

Sa grand-mère tenait en plus un café, "il y a très longtemps, à quelques mètres de là. Ma famille a ça dans le sang."

Lionel s’est toujours montré réticent à l’idée de reprendre l’affaire. Contrairement à Delphine. "Moi, j’y pensais depuis un bon moment déjà."

La situation de l’horeca n’est toutefois plus ce qu’elle était, entre la crise sanitaire et celle de l’énergie. "Mais ça ne me fait pas peur, car le bâtiment est à nous et on a installé des panneaux solaires, pour limiter les coûts. Nos fondations sont solides", sourit-elle.

Après avoir travaillé dans une grande surface et dans une boucherie, elle se lance à temps plein comme indépendante. "Ce qui me plaît, c’est le contact avec les gens. La convivialité aussi. Je vais essayer de contribuer à donner de la vie dans le village. Auparavant, il y avait pas mal d’établissements, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il y en a un à Jauche, un à Autre Église. Mais plus rien dans les autres villages."

"Conserver l’âme du café"

La future tenancière a encore un mois devant elle pour être prête. Elle profite de ce petit délai pour rafraîchir la salle. "Avec mon mari, on a tout remis aux normes incendies: le plafond, les portes coupe-feu. On se charge de peindre, changer un vieux plafond. Mon désir, c’est de conserver l’âme du café. On a d’ailleurs gardé le carrelage, les banquettes. Les étagères et les frigos resteront à leur place. Rien ne bouge."

Pas de décoration moderne et autre, Delphine mise sur le charme du vieux bistrot d’époque, qui a vu défiler les générations de Folx-les-Caves. À la gauche du comptoir, la cagnotte est toujours présente. Chaque petit tiroir est nominatif. "Les habitués peuvent déposer dans leur tiroir un peu d’ar gent. À la fin de l’année, on récolte tout ce qui a été mis et on organise un grand souper. Mais ils peuvent très bien récupérer leur argent, au moment de la clôture. La cagnotte leur sert de compte épargne. C’est vrai qu’il n’y en a plus beaucoup de nos jours, mais c’était très fréquent auparavant."

Pas question de changer de nom, ce sera toujours A Mon l’Ketch. "Il s’agit du surnom qu’un aïeul de petite taille a laissé à sa maison, qui est devenue plus tard un café", expliquait Marie-Rose, la dernière tenancière, dans notre édition du 19 août 2013.

Les nostalgiques et riverains pourront partager un moment en toute convivialité, du mercredi au dimanche. "J’aimerais, une fois par mois, organiser un apéro ou une soirée à thème, en faisant venir un traiteur. Sans doute une soirée raclette en hiver et tapas pour l’été. Un happy hour le vendredi en début de soirée, aussi. Puis je pro poserai de la petite restauration, avec des paninis et croque-monsieur."

Patience encore jusqu’au 22 juillet, pour le drink d’ouverture.