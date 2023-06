Ottignies-Louvain-la-Neuve : de nouvelles voitures partagées pour Limelette et Céroux-Mousty

D’un cercle vicieux à un cercle vertueux

L’échevin de la Mobilité tente de casser un cercle vicieux autour des voitures partagées : “s’il n’y a pas de voiture partagée, les gens achètent des voitures, ils ont donc moins besoin de voitures partagées, donc les voitures partagées ne s’installent pas et donc les gens continuent à acheter des voitures”. L’élu cherche donc à casser cette dynamique en prenant les devants. Si 30 000 sont budgétisés pour la première année, l’échevin espère réduire la facture d’années en années en créant un effet d’entraînement : “C’est comme posséder le premier téléphone, si vous n’avez personne à l’autre bout du fil, vous n’allez pas l’utiliser”. Ainsi, créer des places de voitures partagées à proximité des habitations, l’échevin espère encourager les riverains à abandonner leur voiture. La commune espère cinq nouvelles voitures mises à disposition et arriver un jour à 15 places : “il faut disperser les places pour que les habitants n’aient pas à faire deux kilomètres pour trouver une voiture”.

Hadelin de Beer de Laer compte lancer une enquête et en parler dans le bulletin communal mais il n’empêche qu’il reçoit déjà des demandes. Une dizaine pour le Buston, à Limelette et près de 20 pour Mousty. Les offres seront analysées à partir du 12 juillet et la commune espère mettre les voitures en fonction pour septembre 2023.

Un gain non négligeable ?

De l’aveu de Hadelin de Beer de Laer, les voitures partagées sont rentables tant du point de vue de la société derrière que pour les usagers. Par exemple, pour Louvain-la-Neuve, les sept places sont bien utilisées et Cambio demande même à installer quatre places supplémentaires.

Pour les usagers, l’échevin revient sur son expérience personnelle. Depuis 2006, il a laissé sa voiture au profit de la voiture partagée et du bus et du vélo pour le reste du temps. Le constat est simple, après 10 ans, l’ensemble des factures lui revenait à 12 500 euros : “Aux premiers abords, la voiture partagée paraît plus chère mais une voiture ce n’est pas seulement son coût à l’achat. Il y a les taxes, les assurances, l’amortissement, l’essence, etc. La voiture partagée est meilleur marché mais il faut penser différemment ses trajets”.