300 tonnes de sable sur 1200m², Louvain-la-Plage revient pour sa 15e édition avec un minigolf

S’il s’agissait avant tout d’un petit évènement local pour dynamiser la ville en été, aujourd’hui c’est un des évènements du Brabant wallon : “D’années en années, on voit que les gens viennent de plus en plus loin, de Liège, de Bruxelles, de Namur…” se réjouit Bénédicte Van Roy, chargée de projets à Gestion Centre-Ville. “À la base, Louvain-la-Plage était destinée aux familles qui ne savaient pas partir en vacances”. Ainsi, une bonne partie des activités sont gratuites et de nombreux accessoires sont là pour le plaisir des visiteurs. Parasols, transats et jeux et jouets de plage pour les enfants, sont donc en libre accès durant tout le mois de cette 15e édition, du 29 juin au 30 juillet.

Il ne manque plus que le bruit des vagues et on y croirait presque. ©DR

Minigolf, concerts et animations pour tous

Louvain-la-Plage, ce n’est pas seulement du sable, des transats et des jouets pour enfants, c’est également deux bars, dont un dans la nouvelle extension créée en 2019 près de l’Aula Magna, le cuistax pour les enfants et une myriade d’autres activités pour les plus petits comme les plus grands. Les animations sont gratuites à l’exception du cuistax (un euro la demi-heure) et de, cette année, d’un minigolf de 9 trous (du 29 juin au 10 juillet) pour deux euros par personne. Il remplace l’accrobranche, présente les éditions précédentes.

Pour le reste les enfants pourront découvrir de la sculpture de ballons, faire ses propres bracelets en cuir, faire de l’escalade et d’autres sports sans oublier l’éveil à la musique et aux histoires. Même si la plupart des animations concernent les enfants, les adultes peuvent compter sur le traditionnel cours de yoga. Louvain-la-Plage c’est aussi des bons imprévus : “Nous avons un étudiant de fin d’études en bio ingénierie qui est venu en last minute proposer un atelier sur les plantations. Il y a souvent des doctorants qui profitent de l’évènement pour interroger les visiteurs pour leurs enquêtes anthropologiques” confie Bénédicte. Une spécificité propre à la ville étudiante.

En soirée, la musique fait son entrée. Les jeudis et samedis soir, des musiciens des environs font leur show, seuls ou en groupe le long des marches entre la place de l’Agora et le Cinescope. Le programme musical et les animations sont à découvrir sur le site de Louvain-la-Plage.