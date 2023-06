Grez-Doiceau : à Néthen, la réserve naturelle de la Sablière inaugurée

Pour en arriver là, il a fallu pas mal de temps et d’énergie. Il a fallu que le collège communal élabore avec Natagora une convention de collaboration et de prêt emphytéotique d’une durée de 30 ans. Il a fallu convaincre petit à petit certains riverains qui, légitimement, s’inquiétaient de voir leur environnement évoluer. Il a fallu vaincre de nombreux obstacles, mais aujourd’hui le résultat est là : certaines espèces végétales ou animales refont leur apparition. La biodiversité s’épanouit !

Pour Écolo, c’est un vieux rêve qui se concrétise. Pour Natagora, et spécialement pour Julien Taymans, président Brabant wallon, c’est un vieil objectif.

Dimitri Dewilde (Écolo), échevin de l’Environnement, a pris la parole au nom de la majorité : “D’ici la fin de cette journée d’inauguration, on estime qu’une vingtaine d’espèces, animales ou végétales, auront disparu (NDLR : sur la Terre) . Une salamandre, un scarabée, un modeste lichen, un oiseau, une fougère. Après des milliers, voire des millions d’années d’existence, ces formes de vies ne survivront pas aux heures qui viennent. Et disparaîtront irrévocablement de la surface de la Terre.

Ces mots, que je partage avec David Van Reybrouck, sont touchants, alarmants. La biodiversité désigne la variété des formes de vie sur Terre. En plus d’être fascinante et magnifique, elle nous rend de nombreux services écosystémiques : purifie l’eau que l’on boit et l’air que l’on respire, produit tout ce dont on se nourrit, etc. Or, le constat de son érosion est sans appel. Et cela ne concerne pas que les pandas en Chine ou les coraux en Australie : les écosystèmes de nos campagnes et de nos villages s’appauvrissent également chaque jour un peu plus”.

C’est là l’essence de ce projet de la commune : contribuer à son échelle à préserver le patrimoine naturel. “C’est un axe fort du programme de la majorité que de mettre en place un ensemble d’actions destinées à maintenir, à accroître le maillage écologique. Entre autres par la préservation et l’entretien de sites naturels. Dans ce contexte, quand la Commune de Grez-Doiceau a été sollicitée par Natagora, nous ne pouvions que répondre positivement.”

Puisse cette convention de gestion contribuer à sauver l’abeille sauvage, l’hirondelle des rivages, mais aussi le corynéphore, la callune et d’autres encore.