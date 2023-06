Jodoigne : “Le plan anti-érosion est une aberration”

Elle laisse la parole à Marie-Ghislaine Paris qui, à l’aide d’un exemple, exprime son désarroi : “Quand j’ai eu sous les yeux les cartes qui nous imposent des bandes enherbées de 9 mètres autour de nos terres, je suis tombée des nues. Tout d’un coup, sans concertation ni visite sur le terrain, nombre de nos parcelles agricoles sont classées dans les trois catégories les plus sévères, autrement dit les plus sensibles à l’érosion. Si je dois y implanter des bandes enherbées, je perds 15 % de mes surfaces. L’exemple le plus frappant est une terre de 30 hectares, sans problème d’érosion dans la précédente version, qui devient extrêmement sensible à l’érosion dans la version actuelle.”

Autre point de discorde : les techniques proposées aux agriculteurs, qui compliquent leur travail tout en les empêchant de varier leurs cultures. “Si je devais suivre le plan, poursuit Marie-Ghislaine, ce serait pour nous la fin des haricots, dans tous les sens du mot. Car non seulement les haricots, mais les carottes, le maïs, les pois, les pommes de terre, les chicons et les betteraves ne pourraient plus être cultivés.”

Les agricultrices sont, en outre, débordées par les soucis administratifs.

”Qui, croyez-vous, demande Dominique Van Parijs, remplit les papiers dans une ferme ? La plupart du temps, ce sont les femmes. Or, il y a de plus en plus de paperasserie. Nous voilà à présent, avec cette nouvelle classification de nos terres, obligées de nous plonger lopin par lopin dans la justification de l’irréalité des nouvelles dispositions. Nous espérons que le ministre Willy Borsus passe à une modification, voire une suppression de cette carte anti-érosion.”