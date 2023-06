Nivelles : fumée blanche pour la vente du Waux-Hall

Rappelons que cela fait des années qu’il est question de rénover le bâtiment abritant la grande salle de spectacle du centre de Nivelles, les bibliothèques centrale et locale, ainsi que le centre culturel et l’Espace public numérique. Des fonctions essentielles, mais dans un immeuble à ce point vieillot que se posent même des questions sur la sécurité des utilisateurs.

Le problème, c’est qu’il s’agit d’une copropriété : la Ville en détient 70 % et la Fédération Wallonie-Bruxelles 30 %. La majorité actuelle, constatant les difficultés pour se mettre d’accord sur un grand projet de rénovation, avait dès lors imaginé racheter la part de la FWB pour maîtriser entièrement le dossier. Encore fallait-il se mettre d’accord sur un prix…

Dans un premier temps, la FWB se basait sur une estimation globale du bâtiment, tandis que la Ville demandait qu’elle prenne aussi en compte de l’état dégradé de l’immeuble, et du coût important des travaux à réaliser. Avec la complication supplémentaire que la Bibliothèque centrale de la FWB doit pouvoir rester dans les lieux quelques années encore, alors qu’il était initialement prévu qu’elle déménage sur le site de l’ancienne École normale. Comme là aussi, le dossier de rénovation du campus s’est avéré financièrement compliqué, le planning a été modifié…

Bref, il y avait pas mal de paramètres à prendre en compte et alors que le collège se disait confiant, les observateurs extérieurs doutaient de plus en plus. Interpellée plusieurs fois au parlement, la ministre Bénédicte Linard se contentait d’espérer qu’un accord puisse intervenir, relayant aussi récemment le report de deux réunions sur le sujet.

Les représentants de la Ville et ceux de la FWB se sont finalement vus ce lundi après-midi, et apparemment fort bien entendus…

”A priori, nous avons trouvé un terrain d’entente sur le prix et sur les différentes modalités, confirme l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq (Écolo). Je ne peux pas en dire plus pour l’instant parce que le dossier va être transmis à la ministre, qui prendra la décision finale. Mais on peut dire que c’est un problème qui se débloque, ce qui est intéressant pour toutes les parties.”