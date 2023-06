Déchets : mutualisation des coûts et collectes toutes les deux semaines en Brabant wallon

Parmi ces objectifs, on retrouve un objectif environnemental visant à diminuer les quantités des déchets résiduels collectés (moins de 90 kg/habitant/an) et triant davantage de déchets organiques (en visant une collecte de plus de 25 kg/habitant/an) dans toutes les communes. En 2022, les quantités moyennes sont de 117 kg/habitant de déchets résiduels et de 9,6 kg/habitant d’organiques. Pour rappel, l’inBW indique, dans son communiqué que, que les organiques suivent une filière de biométhanisation: transformation en énergie renouvelable (biogaz) et valorisation comme engrais de qualité permettant d’enrichir les sols. "Tout bénéfice pour l’environnement et l’agriculture locale !"

Un objectif financier ensuite visant à maîtriser l’augmentation des coûts au bénéfice du citoyen.

Optimiser la fréquence des collectes

Afin d’atteindre ces objectifs, l’inBW a notamment proposé aux communes en 2022 de réduire la fréquence des collectes de déchets résiduels (toutes les deux semaines au lieu de chaque semaine) dans le cadre de leurs nouveaux marchés publics.

"Il s’agit ainsi d’uniformiser les scénarios de collecte sur l’ensemble du territoire pour gagner en cohérence et en coûts en adaptant la fréquence des collectes aux quantités de déchets produites par les habitants suite à l’élargissement des consignes de tri à tous les emballages en plastique dans les sacs bleus PMC et à la généralisation du tri des déchets organiques. Beaucoup d’habitants présentent en effet déjà leur sac blanc ou leur conteneur noir à la collecte toutes les deux semaines."

La majorité d’entre elles (24 des 26 communes nous ayant confié la gestion de leur marché) ont décidé de suivre cette recommandation avec effet au 1er janvier 2023 pour Court-Saint-Étienne, La Hulpe et Lasne (collectes en sacs) ainsi que Chastre (collectes en conteneurs à puce) avec des premiers résultats déjà très encourageants. Sur les 5 premiers mois 2023, une diminution de 27,1 kg/habitant/an d’ordures ménagères et une augmentation de 10,4 kg/habitant/an pour les déchets organiques sont constatées pour les collectes en sac de ces 3 communes.

Les 20 autres communes à différentes échéances en 2024.

n plus de répondre aux enjeux environnementaux (diminution de l’empreinte carbone des collectes: en réduisant le charroi sur la route, nous produisons moins d’émissions de gaz à effet de serre et de poussières fines), "la stratégie que nous avons mise en place a abouti, pour ces communes, à une économie globale par rapport à 2023 et ce, malgré le contexte d’inflation dans lequel les nouveaux marchés ont été passés (augmentation fulgurante du prix des carburants, taxe kilométrique, indexation des salaires,…).

Cette stratégie intégrait, outre une réduction de la fréquence de collecte, une flexibilité pour le collecteur dans l’organisation du calendrier des différentes collectes afin de lui permettre de les optimiser suivant ses plannings. Bien qu’il en ressorte pour certaines communes un changement du jour de collecte par rapport à la situation actuelle, cette latitude a contribué au résultat financier positif. D ’importantes disparités de prix ont toutefois été constatées d’une commune à l’autre en fonction de la période à laquelle les nouveaux marchés ont été passés, en fonction des soumissionnaires et ce malgré un même scénario de collecte (sacs ou conteneurs à puces)."

Afin de limiter les écarts de prix pour les citoyens en fonction de la commune dans laquelle ils résident et en vertu du principe de solidarité entre les communes, le conseil d’administration de l’inBW a décidé le 17 mai dernier de "mutualiser les coûts des collectes de déchets résiduels et organiques entre les 24 communes nous ayant confié la gestion de leurs marchés publics et ayant décidé d’opter pour une collecte des déchets résiduels toutes les deux semaines. Cette mutualisation des coûts des collectes est la continuité de ce qui est déjà d’application pour d’autres services proposés par l’inBW en matière de gestion des déchets: cotisation annuelle forfaitaire pour l’accès à nos recyparcs, transfert des déchets dans notre Centre de Mont-Saint-Guibert, enlèvements d’encombrants à la demande, charges salariales,… Elle permettra aux communes d’éviter les fluctuations importantes de prix liées aux marchés publics."