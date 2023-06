Les autorités nivelloises sceptiques quant aux projets de développement du territoire pour la Ville : "pour les centralités, il y a un problème"

Densifier les centres, reconvertir les chancres urbains plutôt que d’étaler l’habitat en périphérie, c’est la ligne déjà suivie par le collège MR-Écolo. D’accord donc pour la philosophie de base. Par contre, la zone de "centralité" définie par la Région sur le territoire de Nivelles, en appliquant des critères à la fois géographiques et statistiques, ne convient pas au collège.

Aucun des villages n’est inclus à ce stade du projet, ce qui pourrait compliquer l’obtention des permis de construire. Pas seulement pour les particuliers: les deux parcs d’affaires de Nivelles sont situés en dehors du périmètre de centralité proposé par la Région.

La majorité compte dès lors "améliorer" ce périmètre en faisant réaliser un schéma de développement communal (SDC) par l’inBW, agissant comme agence de développement territorial. La procédure fixée par la Région le permet et les SDC peuvent être thématiques, ce qui évite de refaire tout un travail global. De plus, la Ville pourra bénéficier de subventions pour financer ce travail.

Les Engagés, qui contestent "historiquement" les options du collège aclot en matière de développement urbanistique, ont fait remarquer qu’ils demandent depuis longtemps un schéma de développement communal. Mais pour eux, en confier la réalisation à l’inBW est aller au-devant de conflits d’intérêts. Ils préféreraient un bureau indépendant… "Il y a aussi un problème de démocratie: comment la Ville peut-elle rendre un avis sans attendre la fin de l’enquête publique, en cours jusqu’à la mi-juillet ?", a objecté Évelyne Vanpée.

Pierre Huart a répondu en rappelant que dans cette procédure, la Ville n’est pas l’institution qui prend la décision: elle remet un avis, tout comme les autres instances et les citoyens. C’est au niveau du gouvernement régional qu’on doit collecter ces différents avis et les prendre en compte.

Du côté du groupe Plus, on convient que la "centralité" définie pour Nivelles doit être revue. Mais Gaëtan Thibaut et Louison Renault ont surtout souligné l’extrême complexité du document régional, incompréhensible pour les citoyens alors qu’ils sont censés donner leur avis.

Le premier échevin, Pascal Rigot (Écolo), a dit partager cette remarque, mais il a souligné l’adéquation des grandes lignes du SDT avec la politique mise en œuvre à Nivelles. "Pour les centralités, il y a un problème et elles doivent être revues, a-t-il ajouté. Un schéma de développement communal permettra de le faire, et de réfléchir aussi au développement de nouveaux espaces verts. Le travail ne fait que commencer."

Lors du vote, l’opposition s’est partagée entre le non et l’abstention.