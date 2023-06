Palais de justice de Nivelles : étude de mobilité et… caméra cachée

Une excellente nouvelle en effet pour l’ensemble du personnel (magistrats, greffiers, employés), les avocats et les justiciables.

Le planning actualisé est le suivant: dépôt du permis et publication du guide de sélection (des entreprises susceptibles de soumissionner) en juillet de cette année, décision de sélection et publication du guide d’attribution en novembre prochain, ouverture des offres en février 2024, décision d’attribution en juillet 2024, début des études en août 2024, début des travaux en décembre 2024, fin des travaux en mars 2027.

Voilà pour la théorie mais, lors d’une réunion récente des "forces vives" du projet, on n’a pas abordé de front le sujet qui fâche, en l’occurrence l’épineux problème du parking qui n’est pas encore résolu alors qu’il est crucial. On y est arrivé par le biais de l’étude de mobilité qui n’en finit pas et qui sera poursuivie en juillet et août, donc "en pleine période des vacations", souligna le procureur du roi Marc Rézette en levant les bras au ciel, entendez par là que les chiffres de fréquentation qui seront relevés ne seront d’aucune pertinence.

À propos de parking, on en vient à celui du palais n° 1 situé en plein centre-ville, sur la place Albert Ier. Un mini-parking réservé aux magistrats et aux camionnettes qui amènent les détenus plusieurs fois par semaine. Le revêtement n’est pas uniforme, les pavés se sont descellés, les flaques se sont multipliées, des ornières se sont creusées, dans lesquelles stagne de l’eau qui ne demande qu’à s’infiltrer dans les caves où se sont amoncelés des milliers de dossiers. Les chevilles des utilisateurs sont menacées en permanence et on prie sainte Gertrude toute proche pour qu’un détenu ne se casse pas la bobine en sortant du panier à salade.

Or, voilà qu’un beau jour arrive le camion d’une société de réparation sans doute mandatée par la Régie des bâtiments duquel débarquent deux hommes munis l’un d’une pelle, l’autre d’un balai, sous les yeux ahuris des gardiens qui, morts de rire, ont aussitôt fait partager leur incrédulité aux "huiles" des lieux. Pour reprendre l’expression qui nous a été glissée dans le tuyau de l’oreille, on a cru au tournage d’un épisode de la caméra cachée…