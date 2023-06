Hommage et funérailles de Claude Barzotti ces vendredi et samedi à Court-Saint-Etienne : il ne sera pas possible de se garer n’importe où

Ce vendredi soir, il sera possible de venir rendre hommage à Claude Barzotti au crématorium du “Champ de Court” (Drève Eugène Goblet d’Alviella 1, à Court-Saint-Etienne), entre 17h et 20h. Mais afin d’éviter toute congestion à l’entrée du crématorium, InBW, l’intercommunale en charge du crématorium, prie les visiteurs de ne pas s’y rendre dès 17h pour l’hommage au chanteur. Les trois heures prévues pour les visites sont suffisantes pour permettre une répartition des arrivées et mieux gérer le flux de circulation afin d’éviter les encombrements. InBW demande également d’accéder au crématorium via la N25 et de prendre la sortie Villers-La-Ville/Court-Saint-Etienne (Vers l’Abbaye) pour éviter d’engorger le centre-ville de la commune stéphanoise.

Pour accéder au crématorium, il faudra prendre la N25 et sortir à Villes-la-Ville/Court-Saint-Etienne et se garer le long de la N275. ©DR

Quant au parking, il ne sera accessible qu’à partir de 17h. Un parking de délestage est également prévu à la sortie de la N25, indiqué par une signalétique appropriée. InBW encourage l’utilisation de ce parking pour éviter les embouteillages au parking principal du crématorium. Pour les cars, un espace de stationnement sera aménagé d’un côté de la nationale N275, dans la rue Defalque.

InBW encourage le parking le long de la sortie de la N25, la N275. Une signalétique est prévue. ©DR

L’intercommunale rappelle également qu’il est strictement interdit de loger sur le site du crématorium et dans ses environs. Pour les voitures et cars, qui souhaiteraient stationner pendant la nuit en vue de la cérémonie religieuse, InBW a prévu un stationnement sur le parking du terrain de football de Noirhat (192 avenue des Combattants). Les camping-cars, quant à eux, auront accès au parking situé derrière le parc à mitrailles (PAMexpo).

Le parking de nuit pour les voitures et cars qui restent entre l'hommage et la cérémonie religieuse. ©DR

Ecran géant et stationnement

Un écran géant sera installé sur la place de Tangissart à Court-Saint-Etienne pour permettre à un plus grand nombre de personnes de suivre la cérémonie religieuse, le samedi 1er juillet à 11h. Cette zone sera réservée exclusivement aux piétons afin de garantir la sécurité et le confort pendant la diffusion.

Pour le stationnement, il sera possible de se garer le long de la N275, à hauteur de la nouvelle route de Villers et de la rue de Chevelipont. Concernant la cérémonie au cimetière, le dispositif de parking sera le même que celui en vigueur le vendredi. InBW compte sur la coopération pour minimiser les perturbations liées à la circulation et au stationnement et assurer le bon déroulement des visites.