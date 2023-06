La polémique sur le CRCS de Tilly se poursuit à Villers-la-Ville : “me traiter de menteur, c’est ne rien connaître du dossier”

Le bourgmestre, Emmanuel Burton, avait mis au vote le report du point. En expliquant que le moment n’était pas venu, le collège ayant chargé un avocat de remettre un avis juridique sur la question. Pour le maïeur, il y avait bien d’autres possibilités sur la table qu’une reconduction de bail avec l’ASBL existante. La Commune pourrait le faire, mais aussi passer un bail avec une autre association, faire entrer la salle du CRCS dans le giron de la Régie communale autonome des sports, la reprendre au niveau communal…

L’opposition, déçue, avait dès lors demandé de pouvoir vérifier les documents du dossier et le contenu de la demande faite à l’avocat désigné. Désormais en possession de la lettre de mission de celui-ci, Ensemble pour Villers (EPV) et Écolo ont rédigé un communiqué commun annonçant que le bourgmestre a menti au conseil communal, pour “prendre le contrôle” du CRCS.

”Le moins que l’on puisse dire, c’est que le collège, malgré ses dires, s’est déjà fait une religion dans ce dossier, indique l’opposition. La lettre de mission, datée du 13 juin et validée au collège du 16 juin, charge le bureau d’avocat d’“analyser les différentes options qui permettent de reprendre le contrôle des bâtiments construits sur lesdits terrains par le CRCS et d’en récupérer l’entière propriété”. Il est tout à fait inacceptable qu’un bourgmestre dupe sciemment les membres du conseil communal […] Que le MR assume publiquement sa volonté de prendre le contrôle du CRCS plutôt que de cacher la vérité au conseil communal et aux citoyens. Il s’agit d’une faute déontologique, morale et politique.”

Le bourgmestre Emmanuel Burton, de son côté, confirme que toutes les options énoncées lors du dernier conseil restent bien sur la table.

”Le terrain appartient à la Commune et l’ASBL a construit la salle, précise-t-il. Les principes voudraient que l’entière propriété revienne à la Commune, mais il faut connaître les modalités de cette reprise. Avant de prolonger un bail, il est logique de s’assurer de la manière dont la Commune est propriétaire. Il est possible qu’on doive payer la valeur du bien. Celle-ci peut être déterminée via une estimation du receveur de l’enregistrement, ou en fonction de la valeur qui est renseignée dans les comptes annuels déposés par l’ASBL. On doit vérifier tout cela…”

Pour le bourgmestre, il est logique de lever ces incertitudes et de régler ce qui concerne la propriété de la salle avant de prendre attitude, y compris pour une éventuelle location.

”Me traiter de menteur, c’est ne rien connaître du dossier, lâche Emmanuel Burton. En réalité, c’est un écran de fumée pour masquer leur incompétence.”