Louvain-la-Neuve : Louvain-la-Plage ouvre ce jeudi et fête ses 15 ans

Le public y apprécie l’ambiance familiale qui règne pendant un peu plus de quatre semaines. Il est possible de profiter des transats et des parasols mais surtout des ateliers et des nombreuses animations : grimage, jeux d’ambiance, jeux géants, trampolines, châteaux gonflables, sculpture sur ballon… Il sera même possible de s’essayer à l’”air badminton” en compagnie de la Ligue francophone belge de badminton les 29 et 30 juillet.

”La plupart des animations sont gratuites. Nous demandons une participation de 1 € par demi-heure pour les cuistax. Nous avons une nouvelle attraction : un minigolf de 9 trous qui sera installé jusqu’au 10 juillet sur la terrasse d’Augustin. Le coût est fixé à 2 € par parcours. Nous n’aurons plus l’accrobranche cette année, nous voulions un peu de changement…”

Des concerts sont programmés tous les jeudis et tous les samedis de 20h à 21 h 45 avec un ou deux groupes.

360 tonnes de sable

Les organisateurs ont déversé 360 tonnes de sable sur plus de 1 200 mètres carrés, sur la Grand-Place et une partie de place Raymond Lemaître où un deuxième bar est installé depuis 2019. L’organisation mobilise 32 jobistes et les 9 personnes de la Gestion Centre-Ville : “Il faut encore ajouter à cela quelques indépendants, dont les gardiens. La plage génère pas mal d’emplois”, poursuit Jean-Christophe Echement.

Le budget de l’organisation se situe entre 170 000 € et 180 000 € : “Cette année, nous n’aurons plus le subside provincial (18 000 €). Les subsides nous servent à faire profiter nos visiteurs, venant essentiellement du Brabant wallon, d’activités gratuites comme les ateliers pour les enfants. Nous avons donc dû nous serrer un peu la ceinture…”