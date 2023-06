Orp-Jauche : 80 000 € pour le premier budget participatif

Concrètement, tout citoyen domicilié dans la commune et âgé de 18 ans minimum pourra introduire une proposition de projet. Les associations et groupements y ont accès également. Le projet doit rencontrer l’intérêt général et apporter une plus-value au territoire. Une évaluation du coût devra être effectuée et il ne faut pas que le projet génère des frais importants annuellement. Un toutes-boîtes sera distribué prochainement, mais la procédure a déjà été dévoilée en séance.

L’appel à candidatures est d’ores et déjà lancé. Les projets seront collectés jusqu’au 15 septembre par l’administration, qui jettera un premier regard neutre, pour s’assurer que les critères de recevabilité sont respectés. Il ne faudrait pas, par exemple, qu’un parcours santé soit proposé sur le RAVeL, qui n’est pas sur une emprise communale.

Les projets seront transmis au collège, qui réunira un comité de sélection. Ce comité sera composé de trois élus (deux de la majorité, un de l’opposition), de deux personnes de l’administration et des membres citoyens de la CCATM, “car ils ont l’habitude de se pencher sur ce genre de dossiers et ont une vision plus aguerrie”, a indiqué Olivier Maroy.

Le comité de sélection examinera les dossiers, consultera les porteurs des projets, avant d’en retenir un ou plusieurs.

L’enveloppe globale consacrée au budget participatif : 80 000 €. “Chaque projet doit être budgétisé, plus le dossier sera préparé et argumenté, plus ses chances seront grandes d’être retenu.”

La dernière étape, ce sera le vote. La procédure n’est pas complètement définie, mais une piste se dégage. “On organisera un café citoyen où les porteurs des projets présenteront leur proposition et répondront aux questions.” Ensuite, les habitants auront la possibilité de voter pour un seul projet.

Du côté de Pacte (opposition), deux remarques ont été formulées. Thérèse d’Udekem d’Acoz a trouvé le délai un peu serré, vu la clôture le 15 septembre, et Arnaud Morandin a demandé si un projet serait retenu par village. “J’avais pensé à un budget participatif par village, a répondu Olivier Maroy. Mais les élus que j’ai consultés m’ont dit que c’était de la folie : le travail pour l’administration aurait été trop important. Je craignais que les propositions des petits villages aient moins de chances d’être retenues, mais ce n’est apparemment pas le cas : à Lasne, un projet qui venait du plus petit village de la commune a récolté plus de suffrages que les autres… Quant au délai, on aimerait tout boucler pour la fin de l’année et attribuer le budget. Je pense que c’est faisable !”