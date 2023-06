Ottignies-Louvain-la-Neuve : Jeanne-Marie Oleffe (Avenir) quitte le conseil communal

Jeanne-Marie Oleffe est resté conseillère quelques années : “Je me suis mariée en 1972. J’ai eu trois enfants. J’ai quitté le conseil communal tout en restant active dans la section locale du PSC”.

Elle a la politique dans le sang, le sens de l’engagement pour défendre des causes qu’elle estime justes en tendant toujours la main vers les personnes les plus fragiles : “Je suis revenue en politique en 1988, lorsque mes enfants étaient aux études secondaires”. Elle a passé douze années dans l’opposition. Figure incontournable de la politique locale, Jeanne-Marie Oleffe quitte les Intérêts Communaux en 2000 pour conduire la liste PSC Plus. Elle entre dans la majorité avec Démocratie Nouvelle et Écolo : “Je suis devenue échevine en chargé de l’emploi, le commerce, l’information et le social”.

Unanimement appréciée

En 2006, elle devient présidente du CPAS. L’institution est fragilisée par six années de gestion chaotique. La nouvelle présidente la redresse financièrement, sans pour autant amputer l’aide sociale, rend confiance au personnel : “J’ai fait la mandature et trois ans supplémentaires après les élections de 2012. La présidence du CPAS, c’est le mandat le plus prenant. On est seul aux commandes au contraire du collège communal où les décisions sont collégiales. Depuis 2015, je suis restée sagement conseillère communale, sans mandat à l’exécutif”. Début 2022, elle a pesé de tout son poids pour empêcher le changement de majorité.

Annie Galban, échevine, Julie Chantry, bourgmestre, David da Camara, conseiller, Michaël Gaux, président du CPAS, Cédric du Monceau, président du conseil communal, et Nicolas Van der Maren, chef de file OLLN 2.0, ont tenu à lui rendre hommage au conseil communal mardi.

Aider les personnes dans le besoin

Avant de quitter l’assemblée, Jeanne-Marie Oleffe a remercié toutes les personnes avec lesquelles elle a collaboré, au niveau politique mais aussi dans l’administration. Elle a émis un vœu : “Un millier de personnes fréquentaient le CPAS durant ma présidence. Si on ajoute celles qui n’osent pas y venir, celles qui ignorent qu’elles peuvent y venir et les personnes qu’un rien pourrait faire tomber dans la pauvreté, on peut estimer que 25 % de la population a du mal à vivre en citoyen normal dans une des régions les plus riches de Wallonie. Je voudrais que l’on pense à ces personnes dans les futurs programmes électoraux pour assurer la solidarité entre les personnes qui ont les moyens et les personnes dans le besoin”.

Alice Hubens a prêté serment

Alice Hubens remplacera Jean-Marie Oleffe au conseil communal. La Néolouvaniste a prêté serment mardi soir. Sixième sur la liste Avenir (tendance Les Engagés) lors des élections d’octobre 2018, elle a obtenu 282 voix de préférence. Elle était devenue la 5e suppléante.

Alice Hubens a prêté serment ©D.R.

”Lorsque je me suis présentée sur la liste Avenir, c’était pour améliorer la vie des personnes les plus faibles. J’ai toujours cette envie d’aider le monde qui m’entoure via mon travail. Je veux m’inscrire dans une certaine continuité. Remplacer Jean-Marie Oleffe est une grande responsabilité”, indique la jeune juriste, qui habite dans le quartier du Biéreau à Louvain-la-Neuve et vient de terminer sa maîtrise de droit à Anvers.

Alice Hubens a 23 ans, soit l’âge qu’avait Jeanne-Marie Oleffe lorsqu’elle a rejoint pour la première fois le conseil communal. La jeune conseillère s’est beaucoup engagée dans une structure améliorant les conditions de vie des enfants en Afrique.

Son papa, Gilles Hubens, ancien président de l’Association des Habitants de Louvain-la-Neuve, s’était présenté au 2012 sur la même liste :”Alice, c’est un rayon de soleil partout où elle passe !”, dit-il.