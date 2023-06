Première édition du Guide Gault&Millau des vins belges : 8 domaines du Brabant wallon à l’honneur

Ce lundi 26 juin 2023, au Steigenberger Wiltcher’s Hotel à Bruxelles, a été présenté le tout premier Guide Gault&Millau des vins belges. Pour cette première édition, 82 domaines viticoles belges ont été passés à la loupe et 172 vins, effervescents, blancs, demi-secs, rosés et rouges ont été dégustés par un jury d’experts. Ce qui a permis de sortir 42 vins coups de cœur sur les 172 et d’attribuer 18 belgian wine award 2023 dans les cinq catégories. Huit domaines du Brabant wallon figurent dans cette première édition du guide : Domaine des Coteaux des Avelines (Villers-la-Ville), Domaine Beekborne (Hélécine), Château de Bousval (Genappe), Domaine de Glabais (Genappe), Domaine du Chapitre (Baulers), Domaine W (Saintes), Domaine de Mellemont (Perwez) et Domaine des Lowas (Grez-Doiceau).