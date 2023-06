Wavre : les vols dans les habitations en hausse de 16,5 % l’an dernier

”En 2022, le business a repris : 210 vols dans les habitations ; cela fait 16,5 % d’augmentation par rapport à 2021. Et désormais, ce n’est plus essentiellement en hiver que ces vols sont commis, ils sont commis tout au long de l’année, soit par des bandes itinérantes, soit très souvent aussi par des personnes qui sont d’ici.”

On constate aussi que la période Covid a eu un impact sur les modes de commercialisation des stupéfiants. Fini le temps du deal sur la voie publique. Désormais, les consommateurs passent commande sur WhatsApp ou Telegram et se font livrer la marchandise à domicile. Commentaire du commissaire divisionnaire : “Les criminels se sont adaptés et voyant le succès de leur entreprise, ils continuent à le faire. Donc nous devons de plus en plus investir dans les recherches technologiques pour mettre fin à ces trafics. Il n’y a pas qu’à Wavre qu’il en est ainsi, la tendance est générale.”

Concernant les incivilités, la police de Wavre a rédigé l’an dernier 1 599 procès-verbaux (1 043 en 2021). La priorité a été mise sur la répression du stationnement irrégulier, notamment le stationnement irrégulier sur les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite. “C’est 50 % en plus, c’est un fléau à Wavre.”

Vitesse : moins de contrôles en raison de problèmes techniques

Depuis septembre 2022, la zone s’est dotée d’un service spécialisé en matière de circulation routière. Sa mission est de constater les infractions et les comportements transgressifs. “Les chiffres explosent sauf en ce qui concerne la vitesse, avec seulement 2 599 infractions constatées en 2022 contre 4 712 en 2021. C’est lié à des problèmes techniques de nos appareils de détection. Ceux-ci sont maintenant résolus. En plus, la Région wallonne vient de nous proposer une tête de radar supplémentaire. Ce qui va nous permettre de flasher davantage… Notre objectif est de revenir à des chiffres équivalents à ceux de 2019.”

Concernant les interventions, 2021 avait été une année chargée (7 575 interventions) et 2022 ne fut pas non plus de tout repos : “Nous constatons une forte augmentation. Nous sommes, actuellement, en moyenne à 21,4 interventions par jour. On doit fournir de plus en plus d’appuis dans tout ce qui est l’accompagnement de personnes malades mentales lors de leur mise en observation vers les hôpitaux à la demande du parquet. C’est très consommateur en termes d’heures.”

En 2022, la police a aussi assuré 31 missions en appui d’autres zones (notamment pour le Grand Prix de Francorchamps). Elle a procédé également à 287 arrestations judiciaires et à 197 arrestations administratives. À son actif encore, sur un plan plus administratif : 3 084 changements d’adresse, 277 radiations d’office, 178 enquêtes de cohabitation avec en sus les différents rapports destinés aux autorités dont 146 destinés au collège communal.

Enfin, la police de Wavre a consacré l’an dernier environ 10 000 heures à l’accueil de la population.

19 policiers en plus

Comme le cadre n’a pas été revu depuis 2003, et que la charge de travail ne cesse d’augmenter, le conseil communal a entériné ce mardi l’augmentation du cadre de la zone de police avec le recrutement de 19 policiers essentiellement destinés à l’opérationnel.

Wavre comptait 35 111 habitants au 1er janvier dernier et sa zone de police 122 agents, soit une moyenne de 3 policiers pour 1 000 habitants.