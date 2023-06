Logistics Nivelles: le Parlement européen approuve en commission une aide financière aux travailleurs

L’aide est octroyée à travers le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), qui est mobilisé pour la première fois pour une délocalisation au sein d’un même État. La Commission avait proposé l’enveloppe début juin après avoir été sollicitée par l’État belge. La mesure devra encore être votée en plénière au Parlement, puis avalisée par le Conseil (États membres de l’UE).

Le site wallon Logistics Nivelles, filiale de la société internationale de transport et de logistique Kuehne + Nagel International, actif dans la distribution de boissons et denrées alimentaires, a été fermé pour concentrer les activités de la multinationale à Kontich, en Flandre, provoquant une longue crise sociale en 2021 et 2022.

Le financement devrait aider les salariés licenciés à retrouver un emploi grâce à des conseils personnalisés, à une formation pour développer de nouvelles compétences et à un soutien pour créer leur propre entreprise, explique le Parlement européen dans un communiqué.

Les travailleurs de plus de 50 ans ou ceux qui sont peu qualifiés devraient être particulièrement touchés par les licenciements, car il sera plus difficile pour eux de décrocher à nouveau un emploi stable en Wallonie, où le taux de chômage de 8,4 % est plus élevé que la moyenne belge, souligne le Parlement.

Les députés de la commission des budgets ont reconnu que «la pandémie de Covid-19 et la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique et ont un impact négatif sur la croissance économique en Belgique».

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation soutient les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants qui ont perdu leur activité. Toutes les personnes impactées par des restructurations majeures et imprévues peuvent bénéficier de l’aide du FEM, incluant les effets économiques de la pandémie de Covid-19 et de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, ainsi que les tendances économiques plus globales comme la décarbonation ou l’automatisation. Les États membres peuvent demander un financement de l’UE lorsqu’au moins 200 travailleurs perdent leur emploi.