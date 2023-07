Bleu canard : voici le nouveau visage du site internet de la Ville de Tubize

Le nouveau site de la ville de Tubize vient d’être mis en ligne. Il remplace ainsi l’ancien site dont l’ergonomie (l’accessibilité et la navigation entre les pages) et le design dataient probablement du début de ce millénaire. Ce nouveau site, revu aux standings actuels et similaire à celui de nombreuses communes brabançonnes est le fruit d’un travail entamé il y a plus d’un an avec le partenariat de l’intercommunale de mutualisation informatique, iMio. Il facilitera navigation aux citoyens betchards via sa présentation moderne et épurée. Il est également plus vivant avec l’intégration de photos et de vidéos. Pour simplifier les interactions entre les citoyens et l’administration communale, un E-guichet est intégré au site. Il permet de faire depuis chez soi certaines démarches administratives comme les domiciliations et de demander certains documents comme la composition de ménage.