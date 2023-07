Deux véhicules électriques à partager à Court-Saint-Étienne : voici les modalités pour les emprunter

La Commune de Court-Saint-Étienne vient de se doter de deux voitures électriques partagées qu’elle met à la disposition des citoyens. Ces deux véhicules sont installés au coin de la place Baudouin Ier et de la rue du Werchai. "Cette initiative communale permet de compléter l’offre multimodale et de faciliter l’abandon du véhicule personnel au profit d’un autre moyen de transport. Selon les dernières études, on estime qu’une voiture partagée peut remplacer entre 6 et 15 véhicules personnels", indique l’échevine de la Mobilité, Mélanie Laroche.