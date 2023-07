Élections 2024 : Défi vise 10 élus dans les 8 communes de l’est du Brabant wallon

Sur la situation de DéFI dans cette partie du Brabant wallon, Véronique Vandegoor, présidente de la Fédération DéFI Brabant wallon, précise: "Avec le décès d’André Gyre, conseiller communal DéFI à Beauvechain, et le retrait suite à l’accord pris en début de législature de notre conseiller CPAS à Ramillies, Tanguy van den Branden, nous pouvons compter aujourd’hui sur deux élus pour la section AHB, d’une part Anne Hernalsteens, conseillère communale sur la liste Villages à Chaumont-Gistoux, et Pascal Goergen, échevin DéFI à Grez-Doiceau. Avec des pourcentages lors des élections de 2019 entre 4% (Hélécine) et 7,9% (Grez-Doiceau), les perspectives pour les communales et provinciales de 2024 sont bonnes. Les sondages sont très encourageants et de nouveaux membres nous rejoignent. La désignation de Pascal Goergen est une très bonne chose pour DéFI car c’est quelqu’un qui est concret, qui va sur le terrain et qui fait rayonner l’ADN de DéFI, à savoir la transparence, l’éthique et la bonne gouvernance".

À 15 mois des élections communales, l’élu grézien va devoir convaincre des citoyens, des membres, des candidats à s’engager pour leur commune, pour des causes locales et des thématiques qui touchent directement les citoyens: "Oui, la tâche ne sera pas facile. Je remercie en tout cas les membres pour leur confiance et je ne manquerai pas d’assumer au mieux cette fonction de chef de file pour notre section. En tout cas, ce sera un travail d’équipe et sur le terrain. Je motiverai les troupes et pour tout qui veut s’engager et mouiller son maillot pour sa commune, son quartier ou sa rue, je serai le point de contact de DéFI dans cette partie du Brabant wallon. Je vais commencer le job et prendre mon bâton de pèlerin dès aujourd’hui".

L’objectif du trio Hernalsteens, Cartuyvels et Goergen est d’obtenir 10 mandataires au lendemain des élections communales: 2 ou 3 élus à Chaumont-Gistoux, idem à Grez-Doiceau, 1 à Beauvechain et 1 à Ramillies et des conseillers communaux et CPAS dans chacune des autres communes AHB.