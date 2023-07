L’été au lac de Genval: le festival "Il est temps d’en rire" remet le couvert

Les deux compères avaient tout de suite vu grand et ça leur a réussi. Cet été encore, "Il est temps d’en rire" va animer les longues soirées d’été sur une plaine privée située face au Château du Lac, de John Martin’s. Deux mois de distractions et jubilations scéniques de toutes natures qui vont vous donner la banane.

David Hellebrandt organisait les apéros "Off Shore" du lac depuis 2009. Il s’est diversifié. Et voilà le gaillard, à la fois diplômé en sciences éco de l’UCLouvain et humoriste, lancé sur les berges du lac de Genval, la localité où il habite.

"C’est devenu un rendez-vous estival, les pieds dans l’herbe de cette pelouse en pente. L’année dernière, quelque 10 000 personnes ont assisté à l’une de nos soirées, alors on remet ça cette année."

"Nuit d’ivresse" de Balasko, dès le 5 juillet

Durant le mois de juillet, c’est le théâtre qui sera à l’honneur dès ce mercredi 5 et jusqu’au 5 août, avec une création, en coproduction avec le Théâtre de la Toison d’Or: Nuit d’ivresse, une comédie dans années 80, écrite et interprétée par Josiane Balasko, tant au théâtre (avec Michel Blanc) qu’au cinéma (avec Thierry Lhermitte). Souvenez-vous de la scène de Balasko en majorette dans un parking souterrain… À Genval, c’est Nathalie Uffner qui mettra en scène, avec Odile Matthieu, Thibaut Nève et Julien Van Boeckel.

Stand-up, mode d’emploi: six soirées uniques

Après une pause entre le 5 et le 17 août, – "On a changé parce qu’on s’est aperçu qu’il y avait un creux à ce moment-là, à cause des départs en vacances" – place au stand-up avec "Stand-up, mode d’emploi 2".

"Nous avons initié cette formule l’été dernier et ça avait beaucoup plu. En sept soirs, on avait réuni 2 500 spectateurs, explique David Hellebrandt, qui figure lui-même parmi les stand-uppers. Cette année, on jouera six soirées, du 17 au 26 août, à sept. Nous sommes tous des jeunes humoristes, ce qui signifie que nous n’avons pas encore un spectacle entier, mais nous pouvons déjà tenir un public. Beaucoup ont déjà fait des premières parties d’humoristes confirmés. Mais ils ne sont pas encore en mesure d’en vivre, car c’est compliqué de percer comme humoriste, et ces soirées sont une belle opportunité de tester de nouvelles vannes sur un public assez vaste car on peut mettre facilement jusqu’à 600 personnes dans cette plaine.

Il y aura Lisé Delmoitiez, Sacha Ferra, Lætitia Mampaka, Nikoz, Juan Rodrigues, Lorenzo Mancini et moi-même. Chacun de nous fait 10 minutes solo et il y a quelques moments plus écrits, que nous travaillons ensemble actuellement. Là, on essaie d’avoir un côté interactif pour amuser en dévoilant les coulisses du stand-up. C’est Thibaut Nève qui met cette partie en scène."

Avec Olivier de Benoist, Inno JP, Manon Lepomme…

Enfin, dans sa troisième phase, le festival accueillera des pointures de l’humour belge et international. Ainsi, du 29 août au 3 septembre, défileront: Inno JP, Véronique Gallo, Manon Lepomme, Nicolas Lacroix, Victor Vincent et Olivier de Benoist. La jauge est de 850 personnes par soir, et en cas d’intempéries, il y aura un plan B, c’est-à-dire une salle prête à accueillir tout le monde. C’est prévu.

"Je suis particulièrement fier d’accueillir un gars comme Olivier de Benoist, mais aussi Véronique Gallo, ou Inno JP qui cartonne et qui est un ami. Nous nous sommes connus à l’école secondaire. On était ensemble à Martin V. Il venait de La Hulpe, et moi, de Corbais.

Les humoristes n’aiment généralement pas le plein air, parce que les rires s’envolent, mais cet endroit est un amphithéâtre naturel et il n’y a pas de pollution sonore externe. Ça commence à se savoir, ce qui nous vaut la visite d’humoristes de haut vol, que nous sommes très fiers d’accueillir."

https ://ilesttempsdenrire.be/