Nivelles : quand les gilles de l’Apertintaille font danser Bruxelles (PHOTOS)

"Les gilles de Binche ne peuvent pas sortir des remparts: avant le Covid, c’était une société de Marchienne-au-Pont qui défilait à l’Ommegang, explique le président de l’Apertintaille, Gregory Audeval. Mais ils ont arrêté et nous avons été invités pour les remplacer. Les organisateurs cherchaient une société qui respecte bien la charte du gille parce que l’Ommegang, qui est sur la liste du patrimoine de l’Unesco, c’est une vitrine internationale. Un de leurs membres a parlé de nous, ils ont visionné des vidéos, on est entré en contact et on a convenu de venir pour une année de test. Dès le premier soir, nous avons été félicités."

Évidemment, il a fallu un peu modifier les habitudes des gilles aclots: limiter le groupe à 20 participants avec un maximum de chapeaux – tous le portent au moment d’entrer sur la Grand-Place -, défiler l’été et donc affronter la chaleur, trouver un local près de la Grand-Place pour se changer…

Mais vendredi soir dans la petite rue au Beurre, avant même de démarrer, les gilles de l’Apertintaille et leurs musiciens ont eu un sacré succès. Les touristes demandaient des explications, immortalisaient la mise en place des chapeaux, tentaient de toucher les plumes… Alors que beaucoup d’autres groupes inspirent le respect par la beauté des costumes historiques ou la maîtrise des chevaux, les gilles ont un petit truc en plus: au bout de quelques secondes, tout le monde danse autour d’eux, les sourires arrivent sur les visages, ceux qui ont un peu de temps les suivent spontanément.

"On a tous la chair de poule !"

"C’est assez différent du carnaval à Nivelles: ici, les gens viennent vers nous et nous devons répondre à leurs demandes, confirmait sur place le président, vendredi soir. Certains membres et ou des gens de leur famille parlent anglais, d’autres italien ou espagnol, donc on se débrouille pour expliquer ce qu’est un gille. C’était comme ça dès le premier soir, on parlait avec Colombiens, des Argentins, des Chinois… C’est super positif. Et puis quand on rentre sur la Grand-Place, qu’on n’entend plus que notre batterie… Le rondeau dans ce décor et au milieu de cette foule. On a tous la chair de poule !"

Si tout se passe comme espéré – les gilles et leurs suiveurs ont tout fait pour cela – et que le débriefing des organisateurs leur est favorable, les gilles de l’Apertintaille pourraient être désignés comme la société de gilles de référence pour les prochaines éditions de l’Ommegang. Voilà qui pourrait être une superbe cerise sur le gâteau de leur 50e anniversaire, qu’ils fêteront l’an prochain.