Entièrement gratuits, ces événements grand public et conviviaux sont l’occasion de voir le cinéma autrement et de redécouvrir la ville de façon inédite. Des centaines de chaises sont installées mais chacun est libre de venir avec son propre transat, chaise longue, pouf, plaid ou autre fauteuil de jardin confortable. Pas de chocolat glacé ni de chips mais Wavre proposera un stand à pop-corn également gratuit.

Au programme, il sera possible de Top Gun Maverick le samedi 8 juillet à 22h30 à la Plaine de l’Orangerie. En août, L’Innocent sera à l’affiche sur Parking Jules Collette (Bierges), le 4 août à 22h. Sur la place Cardinal Mercier le 19 août à 21h30, il y aura la diffusion de The Fabelmans de Steven Spielberg et le jeudi suivant, le 24, toujours à la même heure, le biopic Elvis, sur le King. Pour terminer la programmation, le 2 septembre, c’est le tour des Trois Mousquetaires : d’Artagnan à 21h sur le terrain de l’AS Beauchamp.