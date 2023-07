La nouvelle plaine de jeux du Bois des Rêves est rouverte à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Vers 11 h, ce lundi 3 juillet, deux enfants jouaient dans la plaine de jeux. ©ÉdA

Celle-ci a en effet connu des débuts difficiles : inaugurée le 22 mars dernier, la plaine de jeux, dont l’aménagement avait coûté 892 365,81 €, avait été fermée fin avril. Les fortes pluies qu’on a connues au début du printemps avaient révélé un problème de drainage sur une partie du site, si bien que la boue et des flaques d’eau attendaient les bambins au pied de certains modules. En outre, certaines pelouses et plantations avaient souffert des intempéries.

Photo prise le 11 avril dernier: certains modules avaient les pieds dans la gadoue et les flaques d’eau. ©ÉdA

C’est pourquoi la Province avait décidé de fermer temporairement la plaine pour permettre à l’entrepreneur de procéder aux travaux nécessaires pour la rendre opérationnelle.

Là où c’était nécessaire, le terrain a été traité, le sol a été drainé et des copeaux de bois ont remplacé certaines zones enherbées au pied des jeux.

”Nous avons aussi agrandi certains chemins en remplaçant des petites parties enherbées par de la dolomie”, indique Nancy Schroeders, directrice d’administration en charge de la Culture, des Sports et du Tourisme à la Province.

Elle ajoute que des zones ont été réengazonnées et que l’arrière de la butte reste encore inaccessible aux enfants, le temps que l’herbe prenne bien. “À l’automne, il est possible qu’on doive à nouveau réengazonner certaines zones car la météo ne leur est pas forcément favorable jusqu’ici (d’abord les fortes pluies et ensuite les fortes chaleurs).”

L’ancienne plaine ouverte jusque fin septembre, et après ?

L’ancienne plaine de jeux, toujours ouverte, grouillait de vie, ce lundi 3 juillet vers 11 h. ©ÉdA

La Province avait dans le même temps rouvert l’ancienne plaine de jeux. Et si la nouvelle est désormais à nouveau accessible, l’ancienne restera ouverte jusque fin septembre.

Et après ? “Aucune décision n’a été prise à ce stade.”

Le collège provincial n’est pas sourd aux remarques. Car les critiques ont fusé dès l’ouverture de la nouvelle plaine : peu de zones ombragées, peu de bancs, pas d’espaces pique-nique, une plaine trop exiguë par rapport à l’ancienne…

Le collège se donne le temps de la réflexion et évaluera comment la nouvelle plaine fonctionne et comment le public se l’approprie. Mais cela ne signifie pas pour autant que le domaine provincial conservera deux plaines de jeux. Il est en effet prévu de démonter l’ancienne, qui a déjà plus de 25 ans, pour pouvoir installer un minigolf et une aire de pique-nique.