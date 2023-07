Pour ces deux dernières fonctions, il faut évidemment posséder les compétences spécifiques liées à ce métier.

Pour devenir monstre, c’est plus ouvert : tout candidat souhaitant rejoindre l’équipe Halloween “devra faire preuve de créativité et d’imagination”, être âgé d’au moins 16 ans et être flexible par rapport aux horaires. En effet, lors des nocturnes le parc est ouvert au public jusqu’à 22h.

”Nous voulons nous assurer que nos visiteurs bénéficient d’une expérience hors norme tout au long de la journée et de la soirée. ​ Pour ce faire, nous renforçons notre effectif existant avec 300 collaborateurs. Nous remarquons aussi de nombreux retours d’année en année. C’est une marque de confiance ; une preuve que nos collaborateurs se plaisent bien”, affirme ​Luis de la Serna, responsable recrutement Walibi Belgium-Aqualibi.

Pour postuler, que ce soit comme monstre, costumier ou maquilleur, il faut s’inscrire sur le site walibi.be, dans l’onglet “jobs”, avant le 31 juillet.

Le candidat devra remplir un formulaire et enregistrer une vidéo de présentation. “Cette dernière n’est pas obligatoire, mais offre plus de chance de succès”, précisent les responsables de Walibi.

Les candidats retenus seront invités à un casting, dans le courant du mois d’août.

Walibi propose “une rémunération en phase avec la CP (commission paritaire) 333” et “selon les profils”, pour ces contrats à durée déterminée.