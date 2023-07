Wavre : en 2022, la RCA qui gère la Sucrerie, a enfin sorti la tête de l’eau

En première conclusion, on peut se réjouir que le bilan financier de la RCA s’améliore. En effet, la Sucrerie, qui représente l’activité la plus importante de la RCA, ne présente plus qu’un déficit de 213 967 € pour un chiffre d’affaires de 864 023,56 €. Ce n’est en rien comparable au bilan de 2021 où le chiffre d’affaires de la Sucrerie n’était que de 210 483,64 € avec un déficit 336 000 €.

Il ne s’agit ici que du bilan financier de la Sucrerie qui n’est qu’une des entités de la RCA, comme la bibliothèque Maurice Carême. L’équation comptable est incomplète pour 2022 car ce résultat ne comprend pas les frais liés au bâtiment, au personnel, ni les amortissements et autres données comptables propres à la RCA. Et c’est là que se trouve la bonne nouvelle.

Premier bénéfice

En effet, pour 2022, les revenus d’exploitation s’élèvent à 2 164 731 € et les frais d’exploitation à 2 835 167 €. La différence entre ces deux montants donne une perte d’exploitation de 670 511 €. C’est un peu logique car chaque année, il faut tenir compte du montant que la Ville avait versé pour construire la Sucrerie au prorata des subsides en capital. Il faut donc ajouter 828 034 € dans ce compte de résultat et il faut déduire les charges financières de la RCA (140 473 €). Du coup, quand on tire la ligne finale, la RCA affiche un premier bénéfice de 17 049 €.

"Nous sommes en bénéfice, s’est réjoui Stéphane Crusnière. Cela a un effet très positif car cela diminue notre passif de ce montant." Et de rappeler que 2022 fut encore une année particulière: "Nous n’avons vraiment commencé à refonctionner qu’à partir du mois de mars. Malheureusement, depuis l’ouverture de la Sucrerie, nous n’avons pas encore eu une année complète d’activité normale. Nous espérons évidemment que ce sera le cas pour l’année 2023. C’est en tout cas bien parti."

Zéro déficit plus vite que prévu

Questions de Bastian Petter (Écolo): "Quel équilibre souhaitez-vous atteindre ? Le zéro déficit est-il un objectif pour vous ?"

Réponse de Stéphane Crusnière: "Même s’il y a toute une série de choses qui augmentent comme les frais énergétiques, les rémunérations avec les indexations différentes, nous constatons aussi une belle augmentation au niveau des recettes. Oui, l’objectif est bien évidemment ce zéro déficit. Si nous continuons à bien fonctionner comme nous le faisons, je pense qu’on peut déjà déclarer qu’il sera atteint plus rapidement que prévu".

Vu ce bilan positif, il n’y a pas vraiment eu débat et le conseil communal a donc validé, à l’unanimité, les comptes 2022.

La Sucrerie se cherche encore une identité

Avec un bilan financier plus positif, en 2022, la Sucrerie est sortie, en mars, du cauchemar dans lequel l’avait plongé le Covid."Cette période est maintenant derrière nous, et c’est un soulagement pour tous. Une identité culturelle se dessine peu à peu autour de la Sucrerie, a commenté Bastian Petter (Écolo) au conseil communal de Wavre, le mardi 27 juin 2023. Ne serait-il pas pertinent de pousser le curseur en développant de manière différenciée les spectacles qui rencontrent le plus de succès auprès de la population ? Et si la Sucrerie prenait une place pop-rock dans le paysage en Brabant wallon ? N’y a-t-il pas là une carte à jouer ? Qu’en pensez-vous ?"

Réponse de Patrick De Longrée, directeur artistique de la Sucrerie : "Quand j’ai remis mon dossier de candidature, j’avais fait un business plan qui mettait la Sucrerie en équilibre au terme de 4 à 5 années. Las, le Covid est passé par là et on a vraiment démarré en 2022. Soyons de bon jeu, tout cela n’est possible que grâce à une équipe formidable, ensuite grâce à une gestion rigoureuse et enfin, excusez-moi de le dire, grâce à mon carnet d’adresses. La Sucrerie est un lieu qui n’a aucun moyen de programmation, donc le seul moyen d’y faire des choses c’est de convaincre des opérateurs d’y venir. C’est quoi l’identité du Cirque Royal ? C’est un lieu qui permet l’accueil d’une multitude de spectacles dans des genres très diversifiés, exactement la même chose que la Sucrerie".

50 à 60% de spectateurs wavriens

Si la Sucrerie doit s’installer dans le paysage culturel, elle doit aussi se trouver un public. "Tous les relevés de provenance indiquent que la moyenne, c’est 50% et même jusqu’à 60% de taux de fréquentation en spectateurs wavriens. Oui, il y a un travail à faire sur l’identité et sur l’accroissement des concerts pop, rock, variété, musique du monde. Mais ne rentrons pas dans une opposition frontale avec des opérateurs culturels qui nous sont proches, comme la Ferme du Biéreau…"

Accueillir des pop stars de haut vol, ce n’est pas vraiment le business exclusif de la Sucrerie qui mise surtout sur la diversité. "Actuellement le monde de la musique est aussi un peu déboussolé par les conséquences du Covid. En novembre, nous avons programmé Therapy ? pour un concert debout. On voudrait bien accueillir d’autres groupes […] mais nous n’avons pas les moyens. On doit convaincre des opérateurs de venir à la Sucrerie et dans des secteurs aussi pointus, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que quelqu’un prenne le risque. Il faut que l’ensemble des opérateurs voient qu’en fait ce risque, ça valait la peine de le prendre, que les salles se remplissent, qu’il y a du monde, que les gens en parlent, etc. Il faut un effet boule de neige comme nous l’avons déjà fait dans d’autres domaines, notamment dans l’événementiel", a conclu Patrick De Longrée.

45 000 spectateurs ces 10 derniers mois

Entre septembre 2022 et juin 2023, la Sucrerie a accueilli 94 activités culturelles, qui ont attiré quelque 45 000 spectateurs. Avec une audience moyenne de 690 personnes par représentation, ce sont les rendez-vous pop-rock et variétés qui ont drainé le plus de public. Théâtre, comédie musicale et magie ont attiré en moyenne 596 personnes, et les concerts de musique classique une moyenne de 577 personnes. Suivent dans ce classement les conférences culturelles (481 spectateurs en moyenne), les spectacles d’humour (448), la danse, le ballet et le jazz (315) et les festivals (146).

La prochaine saison débutera le 15 septembre avec le concert d’Hugues Aufray. Cette saison est riche de 32 spectacles avec dans le désordre le festival WaComédie, le concert de Taehan Kim lauréat du Concours Reine Élisabeth 2023, les humoristes Renaud Rutten, Alex Vizorek, Fabian Le Castel, la comédie musicale la légende de Tarzan et les rockers irlandais de Therapy ?

Précisons que la Sucrerie a aussi accueilli, pendant ces dix mois (entre septembre 2022 et juin 2023), 60 000 visiteurs. Par visiteurs, on entend les personnes ayant participé par exemple à des séminaires d’entreprise, des rendez-vous pour lesquels les lieux sont loués aux organisateurs.